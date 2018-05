Los sindicatos llaman a movilizarse por los salarios CC OO y UGT se concentrarán el próximo día 22 ante las sedes de la patronal para intentar que avance la negociación colectiva J. M. C. MADRID. Sábado, 19 mayo 2018, 00:19

Los dos sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, han convocado una «jornada de lucha» por la negociación colectiva el próximo martes 22 de mayo ante las sedes de las patronales en todas las ciudades donde cuentan con presencia institucional. Lo hacen ante lo que consideran una «actitud con posturas extremas» de los empresarios en el ámbito de diálogo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

Las organizaciones sindicales consideran que la actitud de la patronal «evidencia su falta de voluntad para llegar a un acuerdo que traslade a los convenios colectivos la recuperación y el crecimiento que ya están teniendo las empresas». Para UGT y CCOO es «inadmisible» esta posición, no solo en relación al incremento salarial, la jornada laboral y el empleo, sino también sobre la propia esencia y funciones que debe cumplir el acuerdo entre los agentes sociales.

Hay que recordar que ya el año pasado las negociaciones quedaron estancadas por el paso de los meses y finalmente no se llegó a ningún acuerdo en esta materia. Por ello, ahora con casi un semestre transcurrido de 2018, los sindicatos consideran que los empresarios no han entendido que «ya no estamos en una situación de profunda crisis», como la que se vivió entre 2008 y 2013.

UGT y CCOO apuntan que el gran esfuerzo hecho durante estos años por los trabajadores y las trabajadoras debe revertirse ahora con la economía en crecimiento desde hace cuatro años y con la creación continua de empleo. «Las empresas no solo se han recuperado, sino que se encuentran en mejor situación que antes», indican las organizaciones sindicales.

Se trata de una movilización «creciente y sostenida» en los centros de trabajo para exigir un acuerdo que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios; permita el reparto justo de la riqueza que generan las empresas entre sus trabajadores y trabajadoras, y recupere los derechos arrebatados por las reformas laborales.