Sanción de 1,2 millones a Facebook por usar datos de usuarios sin consentimiento

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 1,2 millones de euros a Facebook por incumplimiento de la legislación española en materia de protección de datos. Este organismo considera que la red social ha recopilado, almacenado y utilizado todo tipo de datos, especialmente los más protegidos, con fines publicitarios y, sobre todo, sin obtener el correspondiente consentimiento del usuario.

La AEPD ha constatado que Facebook ha obtenido todo tipo de referencias personales sobre ideología, sexo, creencias religiosas, gustos personales o navegación sin haber informado de forma clara acerca del uso y finalidad que la empresa les da a los mismos. La Agencia recuerda que estas prácticas son «infracciones muy graves» según la ley.

La investigación también ha permitido comprobar que Facebook no informa a los usuarios de forma exhaustiva y clara sobre los datos que va a recoger y los tratamientos que va a realizar con ellos sino que se limita a dar algunos ejemplos. En particular, la red social recoge otros datos derivados de la interacción que llevan a cabo los usuarios en la plataforma y en sitios de terceros sin que estos puedan percibir claramente la información que recoge sobre ellos ni con qué finalidad la va a utilizar.

La AEPD también ha confirmado que los usuarios no son informados de que se va a tratar su información mediante el uso de 'cookies' -algunas de uso específicamente publicitario y alguna de uso declarado secreto por la compañía- cuando navegan por páginas que no son de Facebook y que contienen el botón conocido como 'Me gusta'.

Esta situación también se produce cuando los usuarios no son miembros de la red pero han visitado alguna vez una de sus páginas, así como cuando usuarios que sí están registrados en Facebook navegan por otros portales.