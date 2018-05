Retos para afianzar una economía circular La Comisión Europea redobla su apuesta por el reciclaje, la prohibición de bolsas de plástico y por fomentar políticas de reutilización J. M. CAMARERO Sábado, 26 mayo 2018, 00:11

madrid. El comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, señaló ayer que la transición hacia una economía más circular «es una prioridad de primer nivel» para el Ejecutivo comunitario. De hecho, explicó que la propuesta de presupuesto para después de 2020 acaba de ser adoptada, y dos de los fondos más importantes, el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión, tienen un enfoque ambiental.

Además, explicó que «ahora es el momento de utilizar realmente este impulso y garantizar que el cambio económico, ambiental y social avancen todos juntos». El titular medioambiental del Ejecutivo comunitario ha anticipado durante su intervención que la Comisión presentará el próximo lunes sus últimos planes para plásticos de un solo uso. Pero también revelaremos una nueva propuesta para un marco legislativo para la reutilización del agua.

En la mesa de debate sobre el tratamiento de residuos, el consejero delegado de Ecoembes, Óscar Martín, ha afirmado «son los envases los que están tirando del reciclaje en España, suponen el 8% de los residuos y sin embargo aportan el 25% de los que recicla hoy en España». Por su parte, el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, explicó que «necesitamos un nuevo modelo para cerrar el círculo de consumir-usar-tirar e ir hacia otro círculo virtuosos, el de maximizar el valor de los recursos y minimizar el de los recursos». La directora general de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, Alicia García-Franco, reconoció que aunque «hay productos que no son económicamente viables para reciclar», hay que cambiar la mentalidad en este sentido mirando siempre a largo plazo. Y el presidente del Instituto para la Producción Sostenible, José Cabrera, afirmó que la economía circular no funcionará «si no se respetan los principios de la sostenibilidad» económica, social y medioambiental.