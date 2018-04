El recorte de provisiones permite a CaixaBank elevar sus ganancias un 75% La entidad apunta también un crecimiento considerable, del 13% en los créditos al consumo, y una mayor tendencia a las hipotecas fijas JOSÉ M. CAMARERO Sábado, 28 abril 2018, 00:15

valencia. La partida de dotaciones destinadas a cubrir posibles insolvencias -uno de los lastres a los que ha tenido que hacer frente toda la banca durante la crisis- ha aliviado las cuentas de CaixaBank en el primer trimestre de tal manera que el banco ha conseguido cerrar este periodo con un beneficio neto de 704 millones de euros. Estas ganancias representan un ascenso del 74,7% con respecto a las obtenidas en el mismo periodo de 2017.

Para el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, este ha sido un «inicio de año excelente» para el grupo, cuyas provisiones se han aproximado a los 191 millones de euros, prácticamente la mitad de las del año pasado. Estas cuentas también recogen la incorporación del portugués BPI, que contribuye a los resultados del grupo con 40 millones de euros.

El crédito a la clientela se ha situado en 223.249 millones, una cuantía apenas un 0,3% inferior a la de un año antes. En el caso de la concesión de nuevos créditos al consumo ha aumentado un 13,3% hasta los 2.125 millones de euros, frente al mismo periodo de 2017. También han avanzado las nuevas hipotecas, por un importe de 1.556 millones, aunque las amortizaciones que se siguen realizando son superiores a la aprobación de créditos para adquirir vivienda, por lo que el saldo hipotecario del grupo en España se mantiene en negativo.

Precisamente en este sentido, Gonzalo Gortázar, ha hecho un alegado a favor de la «responsabilidad» del sector financiero a la hora de comercializar préstamos hipotecarios en condiciones más relajadas que hasta ahora al invocar las «lecciones de la crisis, que no pasó hace tanto tiempo» porque «el fragor de la competencia a veces te hace olvidarlas». El 'número dos' de la entidad ha reconocido que existen ofertas «agresivas» por parte de algunos bancos, pero su entidad no está recorriendo ese camino.

Gortázar insiste en la necesidad de tener en cuenta la elevada morosidad -cercana al 15% de los créditos- que tienen las hipotecas que financian más del 80% del valor de tasación, frente a la dudosidad del resto de préstamos concedidos, que apenas alcanza el 2%. «El sector debe seguir enfocado a financiar el 80% y no más, porque la morosidad es hasta siete veces mayor», afirmó ayer. Además, insistió en recomendar las hipotecas a tipo fijo, de las que CaixaBank comercializa ya seis nuevas de cada diez. «Competir ahora mismo en tipos variables no es lo más lógico», apuntó el consejero delegado de CaixaBank. «Yo no me la jugaría», advirtió.

El banco se ha felicitado por el interés de parte del sector en involucrarse en la inclusión financiera de los municipios más pequeños que se han quedado sin sucursal en los últimos años. «Es una buena noticia para todos encontrar estas maneras imaginativas» de seguir dando servicios financieros a parte de la población rural desatendida, aunque matizó que ese no es su caso.