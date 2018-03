Rajoy huirá de «ocurrencias de última hora» en el pleno sobre el futuro de las pensiones Propondrá medidas para buscar la «sostenibilidad» del sistema a largo plazo, pero la oposición insistirá en subir las prestaciones en función de la inflación JOSÉ M. CAMARERO MADRID. Miércoles, 14 marzo 2018, 00:03

El debate sobre las pensiones que hoy tendrá lugar en el Congreso discurrirá por dos caminos antagónicos: el marcado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de quien no se puede esperar un «golpe de efecto» ni «ocurrencias de última hora», tal y como aclaran fuentes de La Moncloa, que lleven a prometer una revalorización las prestaciones en función de la inflación; y el discurso de la mayor parte de la oposición, que aprovechará las recientes movilizaciones sociales para exigir un alza superior al mínimo legal del 0,25% fijado por el Ejecutivo desde 2014, y que para este 2018 supone un alza media de dos euros al mes por jubilado.

Rajoy no se sacará ningún as de la manga con el que pueda romper con su discurso en relación a las pensiones: no han bajado en toda la legislatura y las subidas, aun mínimas, responden a la situación de las cuentas de la Seguridad Social. El año pasado, el sistema arrastraba un déficit superior a los 18.000 millones de euros, el mayor de toda su historia. El presidente, que fue quien pidió comparecer en este debate extraordinario, hablará de «solidaridad, equidad y sostenibilidad» de la Seguridad Social. Es decir, se valdrá de su intervención para plantear algún mensaje potente, pero en materia de financiación y a medio y largo plazo. Por ejemplo, el Ejecutivo nunca ha descartado la posibilidad de sufragar parte de las prestaciones que soporta el sistema -viudedad y orfandad- vía Presupuestos y no de cotizaciones.

Rajoy es consciente de que se enfrenta al pleno político más relevante en lo que va de legislatura, con los pensionistas en las calles, como ocurrió el 22 de febrero, cuando llegaron a las puertas del Congreso, y ante los que previsiblemente pasará el próximo sábado día 17 cuando están convocadas concentraciones por toda España. El presidente instará a la oposición, y sobre todo a PSOE como partido clave para llegar a consensos parlamentarios, a «abordar con responsabilidad» las medida que «garanticen las pensiones de hoy y las del futuro».

El portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Gerardo Camps, deslizó ayer la posición que probablemente tome el Ejecutivo al hablar de «propuestas adecuadas y factibles» y no de «promesas alejadas de la realidad». Lo hizo durante el debate de la proposición no de ley del PSOE para asegurar unas pensiones dignas, y horas después de que la Mesa del Congreso rechazara -gracias a PP y Ciudadanos- la propuesta de Podemos para elevar las pensiones con el IPC.

Oportunidad de la oposición

El problema al que puede enfrentarse Rajoy es el desarrollo de un pleno más estructural que coyuntural. Quiere debatir «en profundidad» sobre «el mayor reto que tiene el Estado del Bienestar». Justo lo contrario de lo que desea la oposición, que se ha subido a la ola de protestas en las calles. PSOE y Unidos Podemos han visto la oportunidad de poner en cuestión al Gobierno por un conflicto que hasta ahora no le había afectado en toda la legislatura, el de las pensiones. Los socialistas, que estarán representados por su portavoz parlamentaria, Margarita Robles, insistirán en la necesidad de revalorizar las pensiones como lo hace el IPC. Para lograrlo, quieren elevar el Impuesto de Sociedades que pagan los bancos para recaudar 860 millones y elevar las prestaciones por un importe superior a los 1.800 millones. Robles también abogará por mejorar las pensiones de las mujeres con un 'bonus' de dos años de cotización por hijo y un incremento de la base reguladora de la viudedad del 52% al 60%.

Podemos planteará atajar la corrupción, porque asegura que resta 90.000 millones al año a las arcas públicas, como medida para conseguir esos casi 2.000 millones para ligar las pensiones a la inflación este año. Su secretario general, Pablo Iglesias, también quiere dejar de «subvencionar» los planes de pensiones privados, con lo que se conseguiría recaudar esa cuantía al acabar con la bonificación por aportaciones.

Albert Rivera, el líder de Ciudadanos que hoy subirá al estrado del Congreso en el debate monográfico sobre la jubilación, se mostrará abierto a ligar las pensiones al IPC siempre que se aprueben reformas que fomenten la natalidad o se rebaje el IRPF de los pensionistas.