«Los Presupuestos van a contemplar una rebaja del IRPF» J. Enrique Fdez. de Moya. :: efe Afirma que el alza de las pensiones o los salarios de los funcionarios «no pondrán en riesgo» los objetivos de déficit José Enrique Fernández de Moya Secretario de Estado de Hacienda D. VALERA MADRID. Domingo, 25 marzo 2018, 00:40

A escasos días de que el Gobierno apruebe los Presupuestos de 2018, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, resalta que esas cuentas públicas son «necesarias para España» y tiende la mano a los partidos políticos para lograr un acuerdo. Un pacto que el Ejecutivo ya ha alcanzado con los ayuntamientos para reinvertir parte de los 5.000 millones de superávit de 2017.

-El Gobierno ha aprobado un decreto que facilita la reinversión del superávit de los ayuntamientos. ¿Cuál es la mayor novedad?

-Primero quiero resaltar la sensibilidad del Gobierno con el municipalismo. Este acuerdo ha sido resultado de negociaciones intensas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El decreto permite que las corporaciones locales con superávit en 2017, sin esperar a los Presupuestos de 2018, puedan destinar una parte importante de superávit en inversiones financieramente sostenibles que hemos ampliado en nueve capítulos, como seguridad y orden público, protección civil, prevención de incendios, instalaciones culturales y deportivas...

-¿Qué plazo tienen para ejecutar la reinversión?

-El expediente de gasto debe llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2018, pero la ejecución puede realizarse a lo largo de 2019.

-¿Cómo afecta esta medida a la aplicación de la regla de gasto?

-Estas inversiones financieramente sostenibles no computan en la regla de gasto, pero sí computan a efectos de objetivos de la estabilidad presupuestaria.

-¿Cómo está el grupo de trabajo para modificar la regla de gasto?

-Hay un compromiso del ministro de convocar en los próximos meses ese grupo. Ya celebramos una primera reunión para trazar la hoja de ruta, pero hay que recordar que la regla de gasto es una norma de disciplina presupuestaria y de gobernanza europea.

-¿Con qué superávit cerraron los ayuntamientos en 2017?

-Estamos convencidos de que vamos a estar en términos similares a lo que ha representado en 2016 (0,61% del PIB, 6.847 millones).

-¿Habrá reforma de la financiación autonómica y local en esta legislatura?

-Eso no depende solo del Gobierno. Hace falta una mayoría en el Congreso y el Ejecutivo está en minoría. Hago un llamamiento a la responsabilidad del PSOE. Una suma de votos con el PP daría una mayoría más que cualificada para llevar adelante una reforma del modelo. El PSOE tiene la mano tendida del Gobierno para llegar a un acuerdo. Si no hay un acuerdo PP-PSOE no podrá articularse una reforma del modelo porque no se tendrán los votos suficientes en las Cortes.

-¿Confían en que van a lograr los apoyos para los Presupuestos?

-Los Presupuestos no los necesita el PP, los necesita España. Los Presupuestos que vamos a presentar son los del crecimiento económico, la generación de empleo, la política social,la rebaja de impuestos -fundamentalmente del IRPF- y de la mejora salarial y de las pensiones. Nosotros vamos a cumplir con la responsabilidad de enviar a las Cortes el proyecto y serán las fuerzas políticas las que tendrán que explicar a los españoles su posicionamiento a favor o en contra.

-¿Van a elevar de 12.000 a 17.000 euros la exención en el IRPF a los pensionistas?

-Eso no lo puedo avanzar, pero puedo decir que los Presupuestos van a contemplar una rebaja del IRPF.

-¿Más allá del pacto con Ciudadanos de elevar la exención de la tributación hasta los 14.000 euros?

-Vamos a esperar al martes. Pero vamos a introducir modificaciones que afectan al IRPF.

-El Banco de España ha advertido de que algunas medidas anunciadas en los Presupuestos ponen en riesgo cumplir el déficit.

-Los Presupuestos cumplirán nuestros compromisos y bajo ningún concepto pondrán en riego la estabilidad presupuestaria y los objetivos de déficit. Las medidas de rebajas de impuestos están en consonancia con los objetivos de déficit.

-¿Habrá mayores ingresos por el crecimiento?

-Sin lugar a dudas. Hay un crecimiento económico que nos permite elevar los ingresos y realizar modificaciones que afectan al IRPF.