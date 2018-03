Un 68% de los partícipes en planes de pensiones no realizan ninguna aportación al año FOTOLIA El ahorro medio destinado a este tipo de productos apenas roza los 500 euros cada ejercicio JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Martes, 20 marzo 2018, 07:47

Los planes de pensiones se han situado en el centro de la polémica, y de las protestas, de muchos de los manifestantes que en las últimas semanas han acudido a las concentraciones a favor de las «pensiones dignas». Sin embargo, la fortaleza de este tipo de ahorros de cara a la jubilación no pasa por su mejor momento. Después de duros años de crisis económica, en los que los ciudadanos no han podido destinar dinero para sus ahorros, y ante la complejidad de un producto ligado a la evolución de los mercados y con una tributación que resulta atractiva a corto plazo pero no en el momento del rescate, las aportaciones medias a los planes de pensiones individuales apenas llegó a los 480 euros de media al año en 2017, según los últimos datos de Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones.

Esta cuantía es muy inferior a los 8.000 euros anuales que la legislación tributaria permite aportar a un plan de pensiones para reducirse hasta en esa cantidad la base imponible del IRPF. La dispersión de cifras se debe no solo a que los ciudadanos no aportan mucho dinero a sus planes de pensiones sino, sobre todo, a que muchos de esos partícipes que tienen contratados planes de jubilación no ingresan ni un solo euro al año. De hecho, en 2017 fueron más de 5,2 millones de partícipes los que no realizaron ninguna aportación a sus respectivos planes, lo que representa un 67,9% del total de 7,7 millones de españoles que tienen planes de pensiones.

Otro 6,7% de los partícipes apenas aportan hasta 300 euros como máximo al año -unos 25 euros al mes-. El grueso del colectivo de ciudadanos con planes -casi un 13% del total- ahorra entre 301 y 900 euros por ejercicio fiscal. Aunque a partir de esa cuantía, los ingresos a planes se reducen de forma drástica. Un 5,3% aporta entre 901 y 1.800 euros; un 3%, entre 1.800 y 3.000 euros; un 1,5%, entre 3.000 y 4.500 euros; otro 1%, entre 4.500 y 6.000 euros; otro 1,5%, entre 6.000 y 8.000 euros; y un 0,5%, más de 8.000 euros.

¿Cuánto invertir en un Plan de Pensiones para desgravarte?:

De hecho, la cuantía global de aportaciones del sistema individual alcanzó el año pasado los 3.720 millones de euros, unos 80 millones menos que en el ejercicio anterior. Al mismo tiempo, las prestaciones del sistema individual sumaron el año pasado 2.681 millones de euros, con lo que el resultado neto fue de 1.039 millones de euros.

Por otra parte, las prestaciones ligadas a supuestos especiales de liquidez volvieron a descender el año pasado, como consecuencia de la recuperación económica. Se trata de dos casos en los que los partícipes pueden exigir a sus entidades la recuperación del dinero ahorrado para la jubilación aunque aún no sean pensionistas con más de 65 años. En el caso de enfermedad grave, el año pasado se liquidaron unos 3.000 millones de euros, unos 300 menos que el ejercicio anterior; y por la contingencia de desempleo de larga duración otros 44.000 millones, unos 5.000 millones menos que en 2016.

Con la nueva reforma legal introducida por el Gobierno, el número de supuestos excepcionales de liquidez se amplía para el caso de que quienes quieran recuperar el dinero ahorrado en planes de pensiones lo podrá hacer una vez transcurridos los diez primeros años desde su aportación. Se trata de una medida que tendrá efecto retroactivo desde el año 2015 para los ahorros destinados a este fin.