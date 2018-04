Braulio Medel cree que la reforma del sistema de pensiones debe tratarse al inicio de la legislatura FRANCIS SILVA AGUSTÍN PELÁEZ Viernes, 27 abril 2018, 00:57

El presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, declaró sobre el sistema público de pensiones que «todo el mundo está de acuerdo en que hay que reformular un sistema estable sobre las pensiones», a la vez que consideró que «el ir a fondo en la determinación de esa cuestión puede aguantar hasta el fin de esta legislatura, pero desde luego no más allá del principio de la próxima».

Sobre la actualización de las pensiones según el IPC, Medel, que dijo hablar sobre este asunto a nivel personal y no como presidente de la Fundación Unicaja, consideró que ese índice, aunque muy importante, es «un elemento más» y lo que va a determinar si el sistema es más o menos sostenible es la reforma «a fondo» del resto de elementos.

Para Medel, que es catedrático de Hacienda Pública, los dos grandes bloques de gasto público que pueden condicionar a medio plazo la sostenibilidad del sistema del Estado del Bienestar son las pensiones y el gasto sanitario, ambos «ligados al crecimiento de la población, «porque la sociedad cada vez desea pensiones mayores y una atención sanitaria más amplia».

Asimismo dijo que «las pensiones son responsabilidad del Gobierno de la nación y eso debe ser un principio sacrosanto», a la vez que apuntó que «no se puede entender un Estado que no tenga una defensa común, difícilmente sería concebible un Estado que no tenga un sistema de pensiones común». También declaró que «por situaciones coyunturales, y creo que así se está enfocando, no se pueden romper principios básicos que están en la Constitución y que ya serían difíciles de orillar por esa barrera, pero en todo caso destruirían lo que es la cohesión de una nación o un estado».

Para Medel, un sistema digno de pensiones es una piedra angular de un Estado avanzado y afirmó que España tiene uno de los índices «más altos de Europa» en lo que «representa la pensión media sobre el salario medio».