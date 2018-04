La nueva normativa internacional de provisiones mejora los ratios de capital de Unicaja SUR MÁLAGA. Jueves, 26 abril 2018, 00:26

Dos bancos, Unicaja Banco y Bankinter, verán aumentar sus ratios de capital como consecuencia de la implementación de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS9, por sus siglas en inglés), según la estimación de las entidades que refleja la agencia Moody's en un reciente informe. Estas normas modifican desde el pasado enero el mecanismo de reconocimiento de provisiones y tendrá un impacto «modesto» en el capital de la banca española, según la agencia de calificación. La norma obliga a las entidades a provisionar los créditos en previsión de futuras pérdidas y no una vez se produzcan los impagos, tal y como se producía en el pasado reconoce que los bancos españoles han reforzado «sustancialmente» las provisiones para pérdidas crediticias desde la adopción de la nueva normativa, algo que no obstante, tendrá un impacto sobre el capital que «en general, será modesto».«Solo tres entidades: Banco Sabadell, Banco de Crédito Social Cooperativo e Ibercaja Banco han informado de que la plena adopción de las reglas de la IFRS 9 reducirán sus ratios de capital en más de 45 puntos básicos. Un nivel que no obstante, «es la disminución promedio calculada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para los bancos europeos», según la agencia.