«Ningún partido tiene derecho a capitalizar el éxito del 8M»

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha advertido este viernes a Podemos de que no tiene "derecho a capitalizar" el éxito de la movilización feminista de ayer, al tiempo que ha avisado al presidente Mariano Rajoy de que "ya no basta con ponerse un lazo de quita y pon". "Las reivindicaciones de ayer de las mujeres fueron transversales y ningún partido tiene derecho a capitalizar ningún movimiento espontáneo de las mujeres", ha afirmado Robles en una entrevista con Efe, en la que ha garantizado que el PSOE "no va a tratar nunca de capitalizar políticamente los movimientos transversales de la ciudadanía".

Más información Más de un millón de personas en una manifestación «histórica»

Convencida de que ayer fue una "jornada histórica", la portavoz socialista ha abogado por que las reivindicaciones de las mujeres "no se queden en la celebración de un solo día, sino que el Gobierno tome nota, deje de ponerse lazos de quita y pon y lo que haga sean medidas concretas". "Ya no basta con ponerse un lazo de quita y pon, el PSOE exige al Gobierno que tome medidas en favor de la igualdad, y vamos a seguir reivindicando y no vamos a parar ni un momento en defender lo que son justas reivindicaciones; no nos vale simplemente con que se ponga un lazo el presidente del Gobierno", ha subrayado.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha mostrado su satisfacción por el modo en el que transcurrió ayer la jornada del 8 de marzo y se ha vanagloriado de que España diera un "auténtico recital de democracia". "Si hubiera sido un terremoto, España habría sido el epicentro", ha presumido. "Ahora, nos toca seguir haciendo". Calvo ha señalado que ni el Gobierno, ni "las derechas" fueron capaces de enterarse de lo que estaba ocurriendo ni de su significado, pero ha evitado meter en exceso el dedo en el ojo y ha llamado a PP y Ciudadanos a "tomar nota" y trabajar con los grupos que ya han presentado iniciativas en la cámara baja para, entre otras cosas, luchar contra la brecha salarial y promover la igualdad (PSOE y Podemos). "Porque lo de ayer -ha dicho- es un capital que pertenece a todo el país".

"No podemos frustrar esto, no tenemos derecho y por nosotros no va a quedar", ha insistido la dirigente socialista. Así, ha anunciado también que en breve el PSOE presentará una ley sobre "usos del tiempo" que permitan "a todos" tener horarios que permitan compatibilizar la vida personal y la laboral y caminar hacia un reparto de cuidados. "Las españolas somos las europeas con menos tiempo libre", ha subrayado.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha reconocido el "gran triunfo" de la jornada reivindicativa del 8 de marzo, ha asegurado "reconocerse en el feminismo" y ha hecho suyas las reivindicaciones planteadas con motivos del 8 de marzo. "Lo de ayer no es una cuestión partidista ni de idelogías porque forma parte de los valores fundamentales de la democracia y debe ser una lucha general y global con distintos matices", ha indicado Levy en una entrevista en Telecinco. Levy ha admitido que "queda mucho por hacer" para llegar a la igualdad plena entre hombre y mujer y ha asegurado que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no le cuesta nada hacer reivindiciones y ponerse en la delantera" para combatir la desigualdad en la vida personal y laboral de las mujeres. En cuanto a las reticencias manifestadas por dirigentes del PP a la convocatoria de la huelga feminista, Levy ha asumido las reivindicaciones de la jornada feminista. "Hacemos nuestras las reivindaciones porque son de justicia, aún queda camino por hacer por la igualdad y seguiremos trabajando". La dirigente del PP ha apelado, además, a la necesidad de que "las reivindicaciones se canalicen ahora en medidas concretas para luchar contra la desigualdad". Asimismo, ha recordado que el partido dio libertad a las organizaciones territoriales para sumarse a las movilizaciones y ha mencionado a "compañeros de Andalucía, Aragón y País Vasco" que estuvieron presentes en las mismas. En cuanto a ella, ha explicado que durante la joranda asistió a "algunos actos con mujeres".

La portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, se ha mostado convencida de que la movilización feminista del 8 de marzo supuso "una toma de conciencia" y ahora "toca legislar" para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Para Montero, el jueves 8 de marzo "se llenaron las calles de dignidad feminista" por lo que, ha asegurado, no puede "sentir más orgullo". Asimismo, en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, ha lamentado las reticencia de algunos partidos políticos a la movilización. "Trabajaron muchas semanas por desprestigiar al movimiento feminista y hay que reconocerle que trabajó contra viento y marea, peleó y quienes quisieron boicotearla se dieron cuenta de que tenían razón; era necesario gritar al mundo entero que las mujeres pisamos fuerte y estamos para defender nuestros derechos", ha explicado la dirigente de Podemos.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha lamentado los abucheos que ayer recibió en la manifestación feminista del 8M la portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, y otras compañeras suyas de la formación naranja para añadir, a renglón seguido, que cuando no se acepta a los que piensan diferente se deja de ser demócrata. "Me parece fatal, lo lamento muchísimo porque no hay cosa que más me desagrade que no seamos capaces de aceptar a los que piensan diferente. Cuando nosotros no sabemos aceptar a los que piensan diferentes no somos demócratas", ha argumentado la regidora tras inaugurar el primer Congreso Europeo 'Igualdad de género en los cuerpos policiales'.

Carmena, que ha considerado un "éxito" la huelga feminista de ayer, ha lamentado lo que le sucedió a Villacís. "Desde luego lo saben bien quienes me conocen, saben que si hubiera estado ahí hubiera hecho lo imposible porque el verdadero ejercicio de la libertad es escuchar lo que no te gusta. Eso es la esencia de la democracia y de la libertad de expresión", ha transmitido a la prensa. Preguntada sobre el hecho de que el PP no participara en la manifestación, la alcaldesa ha llamado a "superar las etiquetas políticas" y a centrarse en ver cómo mejorar las relaciones entre hombres y mujeres. "Ellos sabrán, lo habrán visto de otra manera distinta a como yo lo veo pero no quiero señalar desigualdades, quiero llamar la atención sobre la necesidad de reflexionar todos juntos sobre un problema que es todos, hombres y mujeres del mundo", ha contestado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha tachado también de "lamentable" los abucheos que recibió la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, en la manifestación del 8 de marzo, Día de la Mujer, que responden a su parecer a la "politización" de la jornada y al "sectarismo". En declaraciones a los medios de comunicación, la dirigente madrileña ha pedido "respeto para las mujeres que quisieron hacer huelga, para la que no quisieron o no pudieron así como por las que fueron a la manifestación y también para las que no".

"Es el colmo que una representante política que quiera ir a la manifestación y sumarse a esas reivindicaciones la abucheen. Me parece que eso es una muestra de sectarismo y de falta de respeto absoluta, que desgraciadamente lo que indica es que por parte de algunos sectores se quiso politizar la movilización", ha sostenido.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes sentirse "muy orgullosa" de haber asistido a la manifestación que ayer, Día de la Mujer, recorrió Madrid en favor de la igualdad "real", y ha apuntado que los abucheos que recibió proceden "de los radicales y totalitarios de siempre", que en esta ocasión "estaban disfrazados de feministas". En estos términos se ha expresado Villacís después de que en la manifestación un grupo de mujeres la rodeada y comenzara a abuchearla con megáfonos al grito de "esquirola". "A mí lo que no me van a hacer, en búsqueda de ningún feminismo de palo, es impedirme mi libertad", respondió entonces.