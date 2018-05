«El negocio del automóvil cambiará más en cinco años que en los anteriores 50» Barea será uno de los ponentes del foro de movilidad que se celebra esta semana. :: sur El portavoz de la patronal de vehículos sostiene que cada vez son más los clientes que compran 'online'Jaime Barea.Director jurídico de Ganvam IVÁN GELIBTER Lunes, 21 mayo 2018, 00:34

málaga. Este próximo 24 de mayo se celebra en el Auditorio Museo Picasso de Málaga el IV Foro de Movilidad Alternativa y Seguridad Vial de Málaga, donde uno de los temas de debate será la transición digital del sector automoción, que ya se conoce incluso como la 'cuarta revolución industrial'. El director jurídico de la patronal española de la distribución de vehículos Ganvan, Jaime Barea, intervendrá en el foro para hacer un repaso por el impacto que estos cambios están teniendo sobre el comportamiento del mercado, sobre el conductor y sobre los propios vendedores.

-Siempre se ha dicho que el mercado de compraventa de automóviles es un buen termómetro de la situación económica de un país. ¿Cómo describiría la situación actual?

-Nos encontramos en un momento apasionante, incierto y complicado. Tenemos la sensación de que los próximos cinco años van a cambiar las cosas más que en los últimos 50. Se habla mucho de términos como digitalización y otras palabras de este tipo, pero la realidad es que hay cosas que están cambiando. Eso no significa que sea de hoy para mañana, pero ya hay elementos que apuntan a estas variaciones. Internet supone una influencia cada vez mayor, porque el 97% de la compra de vehículos y de los servicios de reparación se realizan ya teniendo en cuenta la red; ya sea en un primer grado de información inicial, o incluso con la propia contratación. Las redes sociales, que son las últimas que han llegado, ya nos dicen que tienen una influencia en tres cuartas partes de la compra de vehículos. Son las tecnologías de la información lo que cambia, que igual los vendedores no se han adaptado a esa realidad que nos ha atropellado a todos y nos ha pillado a contrapié.

-Pese a estas innovaciones, aún da la sensación de que el comprador termina acudiendo a un concesionario. ¿Existen clientes que lo hagan todo por internet?

-Sí que es una realidad. A los asociados les preguntamos y nos dicen que ya no es extraño. Hay marcas que venden directamente 'on line' sin ver a la persona. Te pago 'on line' y me mandas el coche por grúa.

-Es decir, que iremos a un modelo en el que los clientes ya no necesiten, por ejemplo, probar un vehículo antes de comprarlo.

-Hay clientes para todo. Depende del tipo de vehículo que se esté comprando, si es nuevo o de segunda mano. Hay clientes que conciben el vehículo como una herramienta y no tienen la experiencia de compra en la que se disfruta. Y luego hay otros que saben más de los vehículos que los propios vendedores. Hay de todo tipo. Afortunadamente, todavía la compra de un vehículo es una experiencia apasionante. Si no, esto sería muy triste. Es que también es cierto que los coches tienen un componente de diseño espectacular, un componente tecnológico... hay marcas generalistas, hay marcas 'low cost', de lujo. Pero es que la tecnología que incorpora hoy un vehículo es extraordinaria. Todos los sistemas de ayuda a la conducción que se incorporan son muy difíciles de explicar en su totalidad. Hay tecnologías que salvan vidas, que ahorran combustible, y que no sabemos que disponemos de ella en un vehículo incluso después de haber adquirido.

-Entiendo que también hay un elemento destacado en las pruebas de vehículos 'on line' que realizan algunas publicaciones en Youtube o en otras plataformas.

-Está demostrado que una prueba física de un vehículo ayuda a la venta. También ha cambiado la forma de exhibir un vehículo. Antes había un catálogo con cinco fotos y ahora hemos pasado a 30. Lo último son los vídeos, que cada marca los colocan con una determinada calidad. Quien no tiene un vídeo y no enseña un vehículo, tiene menos oportunidad de materializar la venta.

-Los últimos datos de venta de vehículos dan la pauta de que ha aumentado en relación a ejercicios anteriores. Sin embargo, gran parte de estas ventas, especialmente en Málaga, proceden de los rent a car. ¿Qué sucede con el mercado de particulares?

-Venimos de donde venimos. Entonces las cifras, si uno las analiza en 2017, que crecíamos entorno al 12%, parece que están bien. Las ventas a empresas de alquiler, y Málaga es una provincia que tiene muchos negocios de este tipo, registran unas cifras muy buenas. A nivel particular estamos en las mismas cifras del año pasado. Entre un 2 y un 4% de crecimiento en lo que va de año. Y además con una rentabilidad difícil, porque la competencia es brutal. El nivel de descuentos está altísimo y las presiones de los fabricantes para alcanzar objetivos hace que se empuje mucho hacia el mercado con unas ofertas y unos descuentos increíbles. Por eso la venta a particulares se resiente algo más. También es que hay ciertas incertidumbres. Se mandan mensajes contradictorios con el tema del diésel o las restricciones de circulación en algunas ciudades y municipios. Quizá eso hace que los clientes que no lo tengan claro mantengan más tiempo su coche y tarden en cambiarlo por otro próximamente.