Nadal afirma que el precio de la electricidad bajará entre el 5% y 10% en 2020

El ministro de Energía explica que se va a revisar la función de los monopolios eléctricos en el 2020 según «el tipo de interés del bono»

Martes, 6 marzo 2018

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha afirmado hoy que el Gobierno se está preparando para que en el 2020 se pueda tener una rebaja sustancial de los costes de la electricidad entre un 5% y un 10%.

Nadal ha explicado que la bajada de la factura depende de los precios internacionales y de la meteorología, y ha mantenido que se va a revisar la función de los monopolios eléctricos en el 2020 según "el tipo de interés del bono".

En esta línea, ha asegurado que el cierre de los parques nucleares supondrían una subida de entre el 18% y el 25% del precio mayorista de la electricidad y "lo mismo pasa con las centrales de carbón" ha añadido el ministro, quien ha resaltado que el cierre conjunto podría subir un 65% el precio.

Al ser preguntado en el foro organizado por el diario Sur de Málaga por la creación de nuevas centrales nucleares, Nadal ha afirmado que esa posibilidad es "bastante cara, sin embargo tenerla ya construida y actualizarla con las necesidades de seguridad de Fukushima es una inversión mucho más aceptable".

Por otro lado, el ministro de Energía ha abordado el tema de la industria fotovoltaica y ha mantenido que hasta el año pasado esta energía "no ha podido competir con la producción de otro tipo porque era sustancialmente más cara".

"El recurso es gratuito pero la placa era muy cara" ha subrayado Nadal, quien ha recordado que para "amortizar una placa en 2008 había que pagar 490 euros y ahora se paga cerca de 60 porque ha mejorado la tecnología muchísimo".

El ministro ha criticado que esta energía se vendiera como "un producto financiero", y -a su juicio- "no lo era", y ha añadido que "no es para ahorradores" sino para personas que sepan de energía, "no es un caso muy diferente al de las preferentes", ha finalizado.