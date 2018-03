«La mujer será libre cuando actúe sin remordimiento» Jueves, 8 marzo 2018, 00:17

«El escritor jesuita Baltasar Gracián ya advertía en el siglo XVII que 'No hay mayor esclavitud que decir sí cuando se quiere decir no'. La sensación de frustración, arrepentimiento y enfado aparecen automáticamente en el momento de verbalizarlo. Este dilema no entiende de géneros, es algo común a la especie humana, aunque en esta cuestión los varones llevan cierta ventaja. Han sido más listos aprovechándose de una sociedad machista para imponer muchos noes. Las mujeres deben revelar todos los que callan y que convierten en dolorosos síes. Ese es el gran drama. La mujer será libre cuando actúe sin culpa o remordimiento tanto en el ámbito laboral como personal. Afortunadamente, al menos en la parte profesional, cada vez más mujeres están expresando su NO a las injusticias del mercado laboral.

Las autónomas representan el 35% del total de autónomos, en total un millón doscientas mil. La equiparación de derechos con las asalariadas es una realidad. Además, desde el 1 de enero disponen de una bonificación por contratación de cuidado de menores y dependientes; no pagarán la cuota a la Seguridad Social mientras dure la baja de maternidad y si se incorporan antes de dos años, accederán a la tarifa plana de 50 euros. Todas estas medidas servirán para que más mujeres digan NO y dejen de ser esclavas en un mercado laboral que no las valora lo suficiente».