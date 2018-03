Los motivos para el 8 de Marzo más reivindicativo Manifestación en Vigo por los derechos de las mujeres realizada el pasado domingo. :: salvador sas / efe Destacadas profesionales de la ciencia, la empresa, el deporte o las artes analizan la situación de la mujer R. C. Jueves, 8 marzo 2018, 00:17

madrid. Este será el 8 de marzo más reivindicativo de la historia con la primera huelga feminista en la historia de España. Razones no faltan: la brecha salarial que hace que la mujer cobre un 13% menos que un hombre cuando desempeñan trabajos similares, una diferencia que aumenta al 14,3% en las empresas con más de 200 trabajadores y se reduce al 9,4% en las compañías de menos de 10 empleados (según un estudio de Fedea); el techo de cristal por el que las mujeres no llegan al 20% de los puestos de decisión, mientras que en 15 empresas cotizadas del mercado continuo no hay consejeras y en 42, solo una, como muestra el informe elaborado por el IESE y Atrevia.

En cuanto a las prestaciones por desempleo son un 14,6% inferiores a las que reciben los hombres (755 euros mensuales ellas frente a 884 ellos), además de tener una tasa de cobertura por desempleo diez puntos porcentuales inferior, según un estudio presentado por CC OO; también cobran una pensión media de jubilación un 36,1% menor que los hombres; un mercado laboral en el que la precarización también les castiga ya que el 28% de los contratos a tiempo parcial que firman son inferiores a siete días y el 60% son inferiores a 12 meses; además en el que ocupan el 75% de los trabajos a tiempo parcial; también en las tareas del hogar, las mujeres dedican 4,8 horas al día al trabajo no remunerado (trabajo doméstico o cuidado de los hijos) mientras que los hombres sólo ocupan 2,4 horas con los trabajos del hogar, según un estudio de la OCDE.