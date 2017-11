Montoro defiende la «singularidad» del Cupo y Rivera lo tacha de «amaño político»» Cristóbal Montoro. / Efe El ministro de Hacienda reprocha al líder de Ciudadanos que "subrayar el agravio" enfrenta a los españoles MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Jueves, 23 noviembre 2017, 11:31

El Congreso aprobará este jueves la reforma de la Ley de Concierto Económico vasco y la nueva ley quinquenal del cupo vasco con los votos en contra de Ciudadanos y Compromís. Es la primera vez se abre una brecha en la Cámara baja respecto al modelo vasco de financiación, una excepcionalidad fijada en la Constitución que el partido de Albert Rivera acata porque no puede cambiarla, pero cuyo mecanismo critica porque no admite discusión en sede parlamentaria.

"No estamos dispuestos a callar y a mirar hacia otro lado", ha remarcado el líder centrista durante su intervención para defender la enmienda a la totalidad presentada por su grupo. "Estamos seguros de que la mayoría de españoles están a favor de enmendar este cupo que no de la injusticia que vamos a votar", ha insistido.

La reforma del sistema de financiación para principios de 2018 El ministro ha insistido este jueves en que quiere cerrar el acuerdo para reformar la financiación de las comunidades del régimen general en los primeros meses de 2018 y ha vuelto a pedir al PSOE su apoyo. Si no se ha hecho antes, según ha dicho, es porque la crisis económica lo "hacía inviable", como también la reforma del Cupo. "El Gobierno se mantiene comprometido con plazos y con la consecución de acuerdos cuanto antes, que acordemos un nuevo modelo en los primeros meses de 2018", ha explicado, para añadir que los objetivos del nuevo sistema "deberían incorporarse a los Presupuestos de 2018".

Rivera ha defendido que su formación votará en contra de este "amaño político" porque cree en la solidaridad y la igualdad de todos los españoles, porque el acuerdo que se presenta es un fraude a la Carta Magna y por la decisión de tramitarlo de forma urgente. "También es urgente traer la ley de financiación autonómica y no la han traído", ha recriminado al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El dirigente liberal, que se ha referido al cálculo como "cuponazo", ha recordado al ministro sus críticas en 2007, con el PP entonces en la oposición, al acuerdo alcanzado por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Entonces era malo y ahora es maravilloso", ha ironizado Rivera. "Pues le digo señor Montoro que el cálculo actual es más injusto".

No es un privilegio

Según las leyes que hoy se aprueban, ascenderá a 1.300 millones anuales en el próximo quinquenio, aunque a esta cifra se le aplican diversos descuentos, por lo que las haciendas vascas pagarán menos, este ejercicio, unos 945 millones.

En su interención, el ministro de Hacienda ha defendido que el Cupo vasco no es un privilegio "ni moneda de cambio" de nada, sino que es una "singularidad de la España plural" que beneficia al País Vasco, pero también al conjunto del Estado. a señalado que esas competencias del Estado ascienden a 185.000 millones, pero esta comunidad paga de esa cantidad el 6,24%, que es lo que se calcula que pesa en la economía nacional. De la cifra resultante (11.000 millones), se restan, a su vez, los ajustes por ingresos no tributarios, los tributarios no concertados y el déficit público, siempre aplicando ese porcentaje.

Tras las críticas, Montoro ha acusado a Rivera de "subrayar el agravio" con el riesgo de llevar al enfrentamiento entre españoles. "Estamos en una campaña electoral muy importante para el futuro de España. Nos estamos jugando muchas cosas", ha dicho el ministro para apuntalar, a continuación, que "ciertos enfrentamientos sobran".

Desde su escaño, el presidente de Ciudadanos ha enseñado la portada de este jueves de El Mundo donde se recoge las declaraciones de Ángel de la Fuente, una de los expertos que asesora al Gobierno, y que asegura "que el País Vasco debe pagar más". "Si usted lo que quiere es coger un titular de portada, pues está bien, pero vaya forma de proponer un Gobierno y vaya forma de proponer el entendimiento entre españoles, vendiendo periódicos" le ha reprochado Montoro ante el aplauso de la bancada popular.