El Ibex-35 mantiene 'in extremis' los 9.900 puntos EFE El índice español se vino un poco abajo en el ultimísimo tramo de la jornada porque la Bolsa de Nueva York se mostraba, dos horas después de su apertura, aún dubitativa, poco confortada en las palabras del nuevo presidente de la Fed CRISTINA VALLEJO Martes, 27 febrero 2018, 19:39

Jornada de altibajos en el Ibex-35: comenzaba al alza, pero intentar los 10.000 puntos después de lo que le había costado rebasar los 9.900 puntos era, quizás, demasiado, así que incluso antes de llegar a los 9.950 puntos, el índice se replegó y durante la primera mitad de la sesión estuvo dudando entre los números rojos y los verdes. Eso, hasta que con la apertura de la Bolsa de Nueva York y el arranque de la intervención de Jerome Powell, nuevo presidente de la Fed, ante el Congreso estadounidense, intentó de nuevo ganar posiciones. Pero, de nuevo, duró poco claramente en verde. El propio Powell frustró pronto los posibles avances que se pudieran haber establecido en los parqués europeos. Al cierre, el índice daba un último cambio en los 9.900,2 puntos, lo que supone un mínimo descenso del 0,02%.

Así, el índice español se vino un poco abajo en el ultimísimo tramo de la jornada porque la Bolsa de Nueva York se mostraba, dos horas después de su apertura, aún dubitativa, poco confortada en las palabras del nuevo presidente de la Fed.

En el Viejo Continente, únicamente el Ftse Mib de Milán se salvó de los recortes, al anotarse un 0,08%. Prácticamente plano, como el Ibex-35, terminó el Cac 40 francés. El Ftse 100 británico cedió un 0,10%. El Dax alemán fue el peor, con un recorte del 0,29%.

Claves de la sesión: - El Ibex-35 cerró la sesión con una mínima pérdida del 0,02%, para dar un último cambio en los 9.900,20 puntos. - Técnicas Reunidas encabezó los ascensos, con una revalorización del 3,99%, tras presentar sus resultados de 2017. Colonial fue el peor, con un descenso del 2,49%. - El euro, al cierre de la sesión, perdía alrededor de un 0,7% frente al billete verde, hasta el nivel de 1,2234 unidades.

El presidente de la Reserva Federal norteamericana, Jerome Powell, explicó que la institución no imprimirá un ritmo acelerado a las subidas de los tipos de interés, incluso aunque espera que el crecimiento económico repunte porque factores que antes eran vientos de cara para la mayor economía del mundo ahora son vientos de cola, como la política fiscal y la demanda extranjera. Pesó más la segunda parte del discurso que la primera.

Quizás el mercado esperaba un mensaje por parte del banquero central algo más suave. Powell no se mostró preocupado por las últimas turbulencias de los mercados. Así, afirmó que la situación financiera no constituye un peso contra la evolución de la macroeconomía. Por tanto, como apuntan los analistas de ING Financial Research, el riesgo continúa estando en que la política monetaria sea más agresiva de lo esperado. Actualmente, la Reserva Federal proyecta tres subidas de tipos este año, mientras que los mercados financieros ya descuentan una subida de 80 puntos básicos. Los expertos de ING Financial Research anticipan cuatro incrementos del precio del dinero en este 2018. De hecho, el propio Powell reconoció en su intervención de hoy que la probabilidad de este último escenario se ha reforzado desde el pasado diciembre y que los últimos datos han aumentado su grado de confianza en que la inflación terminará repuntando. Confía en que los elementos transitorios que la han adelgazado se vayan retirando.

Powell acelera al dólar y los tipos de los bonos

Powell provocó que el euro perdiera posiciones en favor del dólar. Al cierre de la sesión, la moneda comunitaria cedía alrededor de un 0,7%, hasta el nivel de 1,2235 unidades. El US Dollar Index, que mide la evolución del billete verde respecto al conjunto de principales divisas, ganaba algo más de medio punto porcentual.

Además, los tipos de los bonos se movían al alza al cierre de la sesión europea. El rendimiento de los títulos americanos a diez años avanzaba desde el 2,85% hasta el 2,91%. El rendimiento de los títulos a dos años se acercaba a su nivel más alto desde 2008.

En Europa también se elevaban los tipos de los bonos, aunque con menor intensidad, y a excepción de la deuda italiana, pese a los inminentes comicios del próximo domingo.

Técnicas Reunidas celebra sus resultados

En el selectivo español, Técnicas Reunidas fue el valor más rentable, con una subida del 3,99%, tras la presentación de sus resultados de 2017. A continuación se colocó Indra, con un avance del 1,89%. Después se situaron Acciona, que también hizo públicos sus números por la mañana, Ferrovial, Mediaset, Siemens Gamesa y Acerinox, todos ellos con ganancias de más de un punto porcentual.

En negativo, el peor fue Colonial, que se dejó un 2,49%, seguido de Dia, Grifols, Cellnex y Red Eléctrica, todos con pérdidas de más de un 1%.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, Duro Felguera, fue el mejor, con un avance del 9,74%, mientras que OHL fue el peor, con un recorte del 6,27%.