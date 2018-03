El Ibex-35 arranca marzo por debajo de los 9.800 EFE El selectivo español termina el día con un retroceso del 1,03%, para dar un último cambio en los 9.738,6 puntos CRISTINA VALLEJO Jueves, 1 marzo 2018, 20:02

Febrero fue el peor mes para la Bolsa desde junio de 2016, desde el 'Brexit', y marzo ha comenzado con pérdidas. El Ibex-35 termina el día con un retroceso del 1,03%, para dar un último cambio en los 9.738,6 puntos. Y, junto al indicador español, el resto también terminan la jornada con descensos. Incluso superiores a los que ha sufrido la plaza española en muchos casos. Porque el peor de todos ha sido el Dax alemán, que ha caído casi un 2%, mientras que el PSI-20 de Lisboa se ha dejado un 1,68%. Los índices que lo han hecho mejor que el doméstico han sido el Ftse 100 británico, que ha retrocedido un 0,78%, y el Ftse Mib de Milán, que ha bajado un 0,70%.

Ello, pese a que Wall Street, al cierre de la sesión europea, se encontraba prácticamente plano mientras el presidente de la Reserva Federal norteamericana, Jerome Powell, hablaba ante el Senado de Estados Unidos. El director de la política monetaria americana afirmó que no ve signos de sobrecalentamiento en la primera economía del mundo y reiteró que el banco central continuará subiendo los tipos de interés de manera gradual para mantener inflación y desempleo controlados. "Continuando con un gradual incremento de los tipos de interés, estamos intentado que la inflación alcance su objetivo pero también nos aseguramos de que la economía no se sobrecalienta", aseguró Powell. "No hay evidencia de que la economía esté actualmente sobrecalentándose", añadió. Asimismo, apuntó que no ve un mercado laboral estrechándose y provocando que los salarios estén alcanzando un punto de aceleración. "No vemos una fuerte evidencia todavía de un decisivo aumento de los salarios", concluyó.

El discurso que pronunció ante el Congreso el pasado martes provocó caídas en los mercados de renta variable porque los inversores interpretaron que el riesgo de que los tipos de interés suban más rápido de lo esperado sigue sobre la mesa. Quizás en la jornada de hoy está ayudando a tranquilizar al mercado apuntando que las presiones inflacionistas procedentes de los salarios aún no han hecho acto de presencia.

Claves de la sesión: - El Ibex-35 cerró la sesión con un recorte del 1,03%, para dar un último cambio en los 9.738,60 puntos. - Aena encabezó los ascensos, con una revalorización del 2,09%. Ferrovial fue el valor que más cayó, con un retroceso del 4,31%. - El euro terminó la sesión al filo de 1,22 dólares.

En la sesión, además de las palabras de Jerome Powell, también tuvimos datos macroeconómicos de importancia en Estados Unidos, como los de ingresos y gastos personales, que se comportaron más o menos en línea de lo esperado, al igual que el deflactor del PIB. El paro semanal sí fue mejor de lo previsto, así como el índice de gestores de compras del sector manufacturero, que batió expectativas.

El euro, por debajo de 1,22 dólares, y los tipos de los bonos, a la baja

Con ello, el tipo de cambio entre el euro y el dólar se mantenía por debajo del nivel de 1,22 unidades, pero sin muchas variaciones respecto al cierre de la sesión anterior.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono americano a diez años bajaba al cierre de la sesión europea desde el 2,86% hasta el 2,84%. También a la baja se movía el interés de los títulos españoles, al retroceder desde el 1,52% hasta el 1,48%. Y también el de los italianos que, pese a que el domingo celebra unas elecciones que despiertan bastante incertidumbre, se reduce desde el 1,97% hasta el 1,94%.

La prima de riesgo de España se sitúa en los 85 puntos básicos, mientras que la de Italia ronda los 130.

Si a Italia el mercado le exigía casi 60 puntos básicos de prima sobre el bono español para invertir en su deuda a diez años a finales del mes de enero, ahora ese diferencial ha bajado hasta los 45 puntos básicos, pese a la proximidad de los comicios.

Aena, el valor más rentable

Hablando de valores, Aena encabezó los ascensos, con una subida del 2,09%. A continuación se colocaron Colonial e IAG, con ganancias de algo más de un punto porcentual. Después se situó IAG, con un avance del 0,86%. Mientras, Acerinox y Endesa avanzaron alrededor de un 0,65%. Técnicas Reunidas y ACS se anotaron alrededor de un 0,05%. Se salvaron de las pérdidas apenas otros dos valores: Abertis y MerlinProperties, que terminaron en tablas.

En rojo el peor fue Ferrovial, que sufrió un recorte de un 4,31%. Después se colocaron Indra, Acciona y Amadeus, los tres con descensos de más de un 3%. ArcelorMittal se colocó a continuación, con descensos de más de un 2%.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, OHL fue el peor, con un retroceso del 17,26%, tras presentar sus resultados. En verde, el mejor fue Euskaltel, con un avance del 3,43%.