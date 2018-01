Málaga supera por primera vez los 2.000 millones de euros en exportaciones José Luis Ruiz Espejo, en una visita a las instalaciones de la empresa General Elevadores GE XXI. / A. Peláez Aceite, frutas y hortalizas, cárnicas y maquinarias, son los productos malagueños que encabezan las ventas en el exterior AGUSTÍN PELÁEZ Málaga Jueves, 25 enero 2018, 12:35

El comercio exterior malagueño no puede ir mejor. Sólo en los once primeros meses de 2017 la provincia ha alcanzado los 2.056,4 millones de euros, superando por primera vez la barrera de los 2.000 millones y en 216,8 millones lo exportado respecto al mismo periodo de 2016 (1.839,6) y el total alcanzado en el ejercicio anterior (1.989 millones de euros). Se trata de una cifra récord, según ha asegurado el delegado del Gobierno de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, que ha ofrecido hoy el balance de las exportaciones de la provincia correspondiente a los meses de enero a noviembre del pasado año coincidiendo con una visita a las instalaciones de la empresa General Elevadores GE XXI, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía.

Según Ruiz Espejo, las exportaciones de la provincia han crecido un 52% en la última década, a la vez que ha cifrado el número de empresas malagueñas exportadoras en más de 4.400. También ha manifestado que Málaga es, además, la provincia andaluza en la que más han crecido un 62% las empresas exportadoras regulares -las que exportan durante cuatro años seguidos-.

En el caso de Andalucía, las exportaciones entre enero y noviembre de 2017 suman los 28.242 millones, siendo Málaga la sexta provincia andaluza exportadora, por delante de Granada (1.095 millones) y Jaén (1.194,6).

Los productos malagueños que más se han vendido en el exterior son el aceite de oliva, frutas y hortalizas, cárnicas, aparatos y material eléctrico y textil. “El material industrial se ha incorporado al ranking de los cinco productos más exportados de la provincia”, ha explicado el delegado del Gobierno. Así, según Ruiz Espejo, los 2.056 millones de euros de exportaciones de las empresas malagueñas durante los primeros once meses de 2017 han supuesto el crecimiento de los 10 primeros capítulos de ventas al exterior, cuatro de ellos por encima del 20%: grasas y aceites, con 378 millones de euros; frutos frescos, con 324 millones de euros; aparatos y material eléctrico, con 217 millones de euros; carnes y despojos comestibles, con 181 millones de euros; prendas de vestir de punto, con 116 millones de euros; prendas de vestir no de punto, 106 millones de euros; legumbres y hortalizas, con 61 millones de euros; aparatos ópticos, medida y médicos, con 59 millones de euros; vehículos automóviles y tractores, con 53 M€, y máquinas y aparatos mecánicos, con 52 millones de euros. Los capítulos que crecen por encima del 20% son: Prendas de vestir de punto; prendas de vestir no de punto; aparatos ópticos, medida y médicos y máquinas y aparatos mecánicos, según ha indicado el delegado del Gobierno, que ha estado acompañado del delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Mariano Ruiz, el director provincial de la Agencia IDEA, José Aguilar, y el director gerente de GE XXI, Salvador Alarcón.

Los principales destinos de los productos producidos en Málaga siguen siendo los del entorno europeo. En este sentido, Ruiz Espejo ha destacado que han crecido en ocho de los 10 primeros mercados de destino de las exportaciones malagueñas, tres de ellos por encima del +20%. El primer destino de las exportaciones malagueñas es Francia, con 355 millones de euros, seguido de Italia, con 326 millones de euros y Portugal, con 170 millones de euros. En cuarto lugar está Alemania, con 158 millones de euros, seguido de Estados Unidos, primer mercado extracomunitarios, con 135 millones de euros; Reino Unido, 82 millones de euros; Marruecos, con 69 millones de euros; China, con 67 millones de euros; Países Bajos, con 48 millones de euros, y Japón, con 37 millones de euros.

Tras destacar la apuesta de las empresas exportadoras malagueñas por el talento y la excelencia para ser competitivos en un mundo global expandiendo sus negocios a nivel internacional, Ruiz Espejo ha dicho de GE XXI Ruiz el esfuerzo que está haciendo por la internacionalización y la diversificación de mercados.

GE XXI es una empresa dedicada al transporte vertical que en 2006 se trasladó al PTA en una nueva sede que cuenta con una torre de pruebas para ascensores con una altura de 70 metros, donde se realizan ensayos con elevadores, con velocidades de entre 2,5 y 4 metros por segundo. GE XXI cuenta también con una división de energías renovables y otra de accesibilidad.

La empresa malagueña, según su director gerente, Salvador Alarcón, cuenta con 210 empleados e inauguró hace tres años una fábrica en China junto a su socio local XBL. Además cuenta con cuatro filiales en el mundo y 20 delegaciones nacionales. Sólo la firma malagueña facturá unos 13 millones de euros al año y exporta a más de 60 países. Las previsiones de facturación en 2018 rondan los 15 millones de euros. Concentra ya una quinta parte de sus ventas en el mercado internacional, porcentaje que aspira a llevar hasta el 30% en los próximos ejercicios, siendo principalmente máquinas y aparatos mecánicos los productos exportados.

Según Alarcón, General Elevadores XXI está desarrollando en colaboración con la UMA diversos proyectos con los que pretende revolucionar el sector y que destacan por la incorporación de las nuevas tecnologías.