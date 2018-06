«La inestabilidad política no está afectando a la economía española» El presidente de Repsol, Antonio Brufau, posa en las instalaciones de Petronor, en Muskiz (Vizcaya). :: fernando gómez La petrolera está a punto de lanzarse a comprar centrales de generación de electricidad en España Antonio Brufau Presidente de Repsol MANU ALVAREZ BILBAO. Lunes, 18 junio 2018, 00:20

Tiene dos características que cada día es más difícil encontrar entre los capitanes de las grandes compañías multinacionales. La primera, que está alejado del perfil financiero que tanto abunda en ese ámbito y se le nota que vibra con la industria. La segunda, que en su exposición huye de los lugares comunes y las frases hechas de manual, para decir exactamente lo que piensa. O, al menos, la parte de su pensamiento que se puede exponer en público. Es Antonio Brufau (Mollerusa, 1948), presidente de Repsol, la segunda empresa más importante de España por volumen de facturación, que ahora comienza una transformación profunda para dejar de ser sólo una petrolera.

-¿Le gusta el planteamiento que hace Teresa Ribera, la nueva ministra de Energía?

-Lo que he podido leer hasta ahora, sí. Las líneas generales me parecen correctas. Replantearse las centrales nucleares, reducir el carbono en la generación eléctrica e incrementar la generación renovable competitiva... Creo que hay que dar la bienvenida a esos planteamientos. También me parece correcto plantear, como ha hecho, una movilidad urbana más sostenible. Es bueno para la sociedad, y todo lo que es bueno para la sociedad es bueno para Repsol.

-En sus contactos con directivos de grandes compañías de otros países, ¿le muestran alguna preocupación por las señales de inestabilidad política que transmite España?

-Preguntan, pero más por el deseo de conocer lo que pasa que como muestra de preocupación.

-Y, en su opinión, ¿hay ya algún impacto que se pueda apreciar en la economía española?

-No, al menos por ahora las cosas funcionan, la inestabilidad política no está afectando a la economía española.

-Vayamos a la empresa que preside. Parece un sector enloquecido. Cada cierto número de años los expertos aseguran que gas, electricidad y carburantes pueden estar juntos, para luego apuntar a todo lo contrario. Ustedes acaban de anunciar que quieren entrar de lleno en el mercado del gas y la electricidad.

-Yo siempre he sido un convencido, e incluso desde Gas Natural impulsé una OPA sobre Iberdrola en ese sentido. Mucha gente no lo entendió entonces, pero hoy ya no lo discute nadie. Las empresas ya no son de un tipo de energía sino de todas. El mundo está cambiando muy rápido.

-¿Teme al coche eléctrico?

-En absoluto, es una oportunidad. No podemos ir en contra de la tecnología. Es verdad que hoy no es competitivo y que incluso es discutible la política de subsidio público que se está haciendo. Por ejemplo, tendría más sentido dedicar las ayudas que se dirigen al coche eléctrico a renovar la flota de los autónomos. Pero al margen de estas cuestiones, estamos convencidos de que el vehículo eléctrico va a tener su papel y ahí estaremos. Nosotros creamos junto al Gobierno vasco la primera empresa de recarga, Ibil. Pero aún hay mucho por diseñar.

-El principal problema siguen siendo las baterías.

- Sí, y en muchos aspectos, incluso el de la geopolítica, porque la producción de baterías depende de países complicados como Congo o China. Además, hay que estructurar el ciclo completo y valorar el CO2 que se genera en la producción, la fórmula para reciclar 300 millones de unidades agotadas al año. Es algo que tiene que ir asentándose en los próximos 25 años.

-Sin embargo, puede parecer que la decisión de Repsol de entrar en los mercados de la electricidad y el gas es precisamente una estrategia de defensa frente al avance del vehículo eléctrico.

-No, de verdad que no. Estamos convencidos de que el negocio de la energía es ahora más transversal. El mercado está ahí. Cada día pasan por nuestras estaciones de servicio un millón de clientes. Tenemos también cinco millones de clientes de butano y propano. Nuestro planteamiento es que podemos hacerles una oferta más completa, que incluya gas natural y electricidad.

- Han anunciado que van a salir de compras.

- Sí, nos vamos a centrar en generación renovable, pero en la que no tiene subsidios, la que está a puro riesgo de mercado, y centrales de ciclo combinado. Hay una oportunidad. Hoy hay más de 60 centrales de este tipo en España que producen 1.000 horas al año, cuando fueron diseñadas para trabajar unas 5.000 horas. Hace años nadie pensaba que las renovables iban a tomar el protagonismo que tienen ahora, y en cada una de ellas se invirtieron entre 500 y 600 millones de euros. Hoy hay una oportunidad porque se pueden comprar por unos 100 millones.

-¿Tienen fijado el número de centrales que van a comprar?

-Vamos a ir poco a poco, pero no es descabellado pensar que en dos o tres años podemos tener tres o cuatro.

-Los analistas aseguran que Repsol es una empresa que está «barata» en Bolsa. ¿Teme una OPA?

-Nunca hay que temer una OPA. Si se produce, hay que analizar la oferta, el precio y, por supuesto, también el proyecto, porque nuestra filosofía nunca ha sido jugar en el corto sino en el largo plazo. Pero si lo que me pregunta es que puede haber un intento de concentración en el sector del petróleo, creo que este mundo ya no está para esas cosas. En el petróleo, hoy, tener dos barriles en vez de uno ya no ofrece grandes mejoras para la compañía. Otra cosa son las operaciones de entrada en países o zonas en las que no estás y tienes interés.

-Tras la compra de Talisman en Canadá, ¿harán más operaciones para entrar en países en los que no están?

-No vemos adquisiciones relevantes en los próximos años.

-¿Están ustedes más cómodos con un precio alto del petróleo?

-Alto, pero sin pasarse. Es verdad que con un precio alto nuestro resultado mejora, pero también lo es que se puede parar la economía y detener el crecimiento. Y eso es también malo para la empresa. Además, un precio excesivamente bajo es malo porque dejamos de invertir. El punto medio es el mejor.

-¿Se atreve a predecir la evolución del precio del petróleo?

- Hemos hecho nuestro plan de negocio con un precio de 50 dólares y creemos que ése puede ser el suelo en los próximos cuatro o cinco años. El techo estaría en unos 75 dólares, donde está ahora más o menos. Claro que además hay que contar con factores geopolíticos que no se pueden anticipar.