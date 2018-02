De Guindos: «Tenemos los apoyos necesarios» 00:32 De Guindos habla durante una presentación. / Luca Piergiovanni (Efe) El ministro de Economía afirma que su candidatura a la Vicepresidencia del BCE tiene una "posibilidad muy clara", pero no dejará el Gobierno hasta que sea elegido en marzo DAVID VALERA Madrid Miércoles, 7 febrero 2018, 18:57

"Nuestro cálculo es que tenemos los apoyos necesarios para lograr la mayoría cualificada". Así ha explicado el ministro Luis de Guindos las opciones de éxito de su candidatura a la Vicepresidencia del BCE presentada por el Gobierno esta mañana. "Tenemos muchos apoyos. España va a conseguir ese puesto", ha insistido al señalar que es necesario el respaldo de 14 países que representen 65% de la población de la eurozona para ser elegido. Sin embargo, el ministro no ha aclarado qué hará si no es elegido, puesto que se mantendrá en el Gobierno hasta saber si logra el puesto europeo.

Más información De Guindos, candidato de España a la Vicepresidencia del BCE

De Guindos ha relativizado las críticas de quienes consideran que su perfil es demasiado político. "Siempre he defendido la independencia del BCE y lo seguiré haciendo", ha sostenido. Asimismo, no ha querido valorar el rechazo del PSOE a su candidatura, ya que los socialistas defendían que fuese una mujer y de perfil técnico. "No comento las decisiones de terceros", se ha limitado a decir el titular de Economía.

En este sentido, De Guindos ha resaltado la importancia de que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad europeos. Así ha señalado que en los próximos tres años quedarán libres cinco puestos importantes en el BCE y espera que se produzca en esos relevos un "mayor equilibrio de género".

El ministro se ha mostrado convencido de lograr el puesto. Sin embargo, no dimitirá del Gobierno hasta saber si al final del proceso, el 23 de marzo, es elegido. De hecho, ha resaltado que España esta "infrarrepresentada" en Europa desde que no fue elegida para la Vicepresidencia de BCE en 2012. Sin embargo, el ministro ha insistido en que la situación actual de la economía española no es la de entonces. De Guindos ha recordado que en 2012 se pidió el rescate bancario, había recesión y la prima de riesgo llegaba a los 600 puntos. Ahora, según ha destacado, España crece al 3% y la prima de riesgo está en los 60 puntos.