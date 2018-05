El Gobierno «vigila» el precio de las gasolinas tras el alza del petróleo

madrid. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha avisado que el Gobierno se muestra «muy vigilante» con los márgenes de comercialización de los combustibles, después de que el precio del barril de Brent se haya situado por encima de los 76 dólares en los últimos días, un nivel que no veía desde 2014. Nadal ha recordado que el departamento que dirige analiza la evolución de los precios «para que reflejen el coste del barril y no otras cosas». En cualquier caso, puntualizó que el organismo que tiene «la capacidad de actuar» en caso de que se observen algunas distorsiones en los surtidores es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque el Ejecutivo no ha detectado por ahora ninguna señal significativa en los precios.