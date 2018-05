Gimeno usa el consejo de El Corte Inglés para evitar el debate de su destitución El presidente del grupo amplía el orden del día para que debata sobre la modernización de la firma, a la espera de saber si le relevan J. M. CAMARERO Miércoles, 30 mayo 2018, 00:09

madrid. La primera cita clave que determinará el futuro de Dimas Gimeno al frente de El Corte Inglés llega hoy con un consejo de administración convocado inicialmente para refrendar las últimas cuentas anuales del grupo, aunque el presidente ha añadido dos puntos en el orden del día con los que intenta capear los vientos que tiene en contra en lo relativo a su destitución: Gimeno quiere defender su modelo de proyecto empresarial así como conocer el estado de la investigación a los responsables de servicios de seguridad del grupo.

Son las dos formas con las que el presidente de la compañía quiere hacer valer su visión de lo que ocurre en las entrañas del grupo. «Son los temas que de verdad importan» para el futuro de la corporación, y no las tramas familiares y accionariales que podrían despojarle del cargo. Gimeno quiere proponer un modelo comercial acorde al siglo XXI -la amenaza de Amazon es uno de sus principales retos-; mostrar su oposición a que sea la consultora EY la que analice las supuestas irregularidades en la concesión de los servicios de seguridad por parte de directivos a empresas familiares; y adoptar medidas de buen gobierno corporativo, como el nombramiento de consejeros independiente, «sanear» al grupo y dotarle de una mayor transparencia.

En este último punto es en el que pueden aparecer fricciones con los consejeros históricos, Florencio Lasaga y Carlos Echevarría, que han llegado a promover su sustitución con la petición de un consejo extraordinario que deberá convocarse antes de mediados de mes. Por ahora, está en minoría frente ambos consejeros y a sus primas, Marta y Cristina Álvarez Guil -hijas del expresidente Isidoro Álvarez-.

A la espera de lo que ocurra en esa próxima reunión, Dimas Gimeno ya no oculta su intención de situar a El Corte Inglés en «vías de salir a Bolsa», apuntan fuentes cercanas al presidente del grupo. No se trataría de dar el salto al parqué en breve, pero sí estudiar la operación a medio plazo. Gimeno planteará en el consejo ordinario de hoy que el objetivo pasa por dotar de rentabilidad a la empresa de distribución, algo que no se puede lograr sin el concurso de fondos de inversión.