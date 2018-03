Fomento da alas al negocio de drones, cuya actividad generará 1.200 millones en 15 años El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ayer en la presentación del Plan Estratégico de drones. :: ep Elabora un plan en el que prevé que el número de aparatos en vigor se multiplique por diez con actividades de reparto, vigilancia o agricultura J. M. CAMARERO Martes, 20 marzo 2018, 00:06

madrid. La proliferación de drones en el espacio aéreo va camino de convertirse en una realidad a medio plazo, a tenor de los planes del Ministerio de Fomento. Y no será tanto por su uso particular, sino como herramienta que utilizarán todo tipo de empresas para sus actividades. El reparto de paquetes, las tareas de vigilancia en zonas sensibles, el cuidado de las plantaciones agrícolas o la inspección de las grandes infraestructuras son algunos de los negocios en los que el Ministerio de Fomento prevé que se desarrollen estos vehículos aéreos no tripulados.

Su implantación definitiva precisaba un repaldo oficial que el departamento dirigido por Íñigo de la Serna ha plasmado en un Plan Estratégico en el que estima que exista una flota de unos 51.400 drones de uso profesional en el año 2035. De esta forma, su presencia multiplicaría por diez los actuales registros, que sitúan el número de aparatos en vigor en el entorno de los 4.200. En los planes de Fomento calculan, además, que la actividad desarrollada por los negocios que utilicen los drones alcanzará un volumen de 1.200 millones de euros, así como la creación de 11.000 empleos.

Hasta ahora, el uso de este tipo de aparatos por parte de las empresas se limita casi siempre a la fotografía y la filmación. Pero De la Serna considera que España se encuentra ante «uno de los sectores empresariales con más futuro». Fomento cuenta con que, a medio plazo, nazcan empresas al hilo de los drones dedicadas a las telecomunicaciones, el control de las fronteras, la asistencia y las emergencias o el desarrollo de ciudades inteligentes. Incluso, a partir del año 2030, prevé que la integración de estos aparatos aéreos sea completa y que facilite actividades de carga a largo alcance, transporte de viajeros o aerotaxis.

Su actividad ya es relevante para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), donde hay contabilizados 3.000 operadores y 74 escuelas para el curso de pilosos de drones, con 3.754 profesionales acreditados y 4.375 aeronaves habilitadas para el uso profesional.

Ordenar la seguridad aérea

El reto para la gestión del espacio aéreo, así como para la seguridad de la población, llevará a Fomento a aprobar un plan de implantación de drones que se desarrollará «de forma ordenada, garantizando los máximos niveles de seguridad», según anunció ayer el ministro.

Actualmente, «el 16% de los 17.000 operadores de Europa son españoles», según Íñigo de la Serna, quien considera que nos encontramos «ante una industria floreciente» con posibilidades de crecimiento. Se trata de un sector muy atomizado en el que el 73% de las empresas que operan con drones tienen menos de diez trabajadores de media y una facturación que apenas alcanza los 50.000 euros anuales.

El plan elaborado por Fomento para el desarrollo de actividades empresariales vinculadas a estos aparatos aéreos recoge 29 iniciativas en diferentes campos. Por una parte, tiene como objetivo conseguir la implantación «ágil y eficiente» de la normativa aprobada el pasado mes de diciembre con la que se establecían nuevos requisitos para operar con estas aeronaves guiadas por control remoto.

Además, ENAIRE, la empresa de Fomento que gestiona la navegación aérea en España, ha desarrollado una aplicación 'web' en la que se ofrece ayuda a los pilotos y operadores de estas aeronaves y se pone a su disposición datos e información que facilitan la identificación de posibles restricciones para volar con drones en un determinado espacio aéreo, según marca la legislación.

El Plan Estratégico de Fomento también contempla medidas para promover el apoyo a empresas para que puedan acceder a los programas de financiación, especialmente en el ámbito europeo.