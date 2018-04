Entre 100 y 450 euros más al año para las pensiones más bajas y de viudedad El Estado prestará 15.164 millones a la Seguridad Social y sacará 3.826 millones de la 'hucha' para cubrir un desfase de 19.000 millones LUCÍA PALACIOS MADRID. Miércoles, 4 abril 2018, 00:24

No habrá subida generalizada de las pensiones, pero sí un mayor poder adquisitivo para tres de cada cuatro pensionistas, al beneficiarse casi siete millones de personas de la mejora de estas prestaciones que el Gobierno ha incluido en los Presupuestos para 2018.

Las pensiones más bajas y las de viudedad subirán entre 100 euros y 450 euros más al año. Éste es el as que el Ejecutivo se guardaba bajo la manga para tratar de contentar a un colectivo que en los últimos meses ha llenado las calles del país para protestar por el quinto año consecutivo de subida mínima del 0,25%. Las más beneficiadas serán las viudas, aunque no todas: sólo aquellas con 65 años o más que no tengan otra fuente de ingresos, en torno a medio millón, según la estimación incluida en los Presupuestos.

Su base reguladora (con la que se calcula la prestación) aumentará dos puntos porcentuales hasta situarse en el 54%. De este modo, su pensión subirá una media de 450 euros al año, según cálculos de Hacienda. Queda pendiente el incremento hasta el 60% establecido en la reforma de 2011 y todavía sin implementarse, aunque ya está recogido para 2019 en un Real Decreto pendiente de ser aprobado.

De igual manera, las pensiones mínimas experimentarán una subida del 3%, lo que beneficiará a 2,4 millones de personas, que pasarán a cobrar, de media, 250 euros más al año. Ese mismo incremento del 3% verán los 450.000 beneficiarios de pensiones no contributivas, lo que supondrá 11 euros más al mes de media hasta los 380 euros.

Además, las prestaciones de hasta 700 euros (9.800 euros brutos al año) se revalorizarán un 1,5%, lo que implicará un alza de 10,5 euros al mes para 1,5 millones de personas. Las 880.000 pensiones de entre 700 y 860 euros (12.040 euros al año) se elevarán un 1%, es decir, una media de 7,8 euros mensuales. «Estamos hablando de un colectivo de casi 2,4 millones de personas que van a cobrar, de media, 100 euros más al año», explica el ministerio de Hacienda en un comunicado.

«Todas estas medidas de mejora de las pensiones más bajas alcanzaran a más de 5.750.000 pensionistas con un coste estimado de 1.097 millones de euros», según se recoge en los Presupuestos.

Además, un colectivo de aproximadamente un millón de pensionistas se beneficiará de la reducción en el IRPF para rentas inferiores a 18.000 euros anuales. Asimismo, los mayores también se beneficiarán de la subida de 12.000 a 14.000 euros en la exención de tributar en el IRPF (algo que afectará a todos los contribuyentes, unos 3,5 millones). Aquellos que cobren una prestación de entre 14.000 euros y 18.000 euros (cerca de un millón de pensionistas) también verán reducida su tributación.

No es de extrañar, por tanto, que el gasto en pensiones se haya elevado este año en 5.188 millones hasta la cifra récord de los 144.834 millones, lo que supone un 3,7% más que en 2017. En total, el presupuesto de la Seguridad Social será de 149.967 millones para este año, lo que supone un 3,5% más. Por su parte, los ingresos previstos serán de 129.736 millones, un 3% más, la mayor parte procedentes de las cotizaciones sociales, que prevén recaudar este año 114.916 millones de euros, un 3,9% más. En parte será gracias a que está contemplado que las bases máximas suban un 1,4% hasta alcanzar los 3.803,7 euros.

El desfase entre ingresos y gastos seguirá siendo abultado, por lo que el Estado volverá a conceder un préstamo a la Seguridad Social, en este caso de 15.164 millones, un 49% superior al del año pasado. A su vez, tendrá que sacar del Fondo de Reserva otros 3.826 millones, con lo que la 'hucha' de las pensiones se quedará por debajo de los 4.300 millones. Esto significa que el déficit del sistema se mantendrá cercano a los 19.000 millones y el próximo año las pensiones volverán a incrementarse, si no se toman medidas, solo un 0,25%.