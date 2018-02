De Guindos será el vicepresidente del BCE tras la retirada del candidato irlandés

A las 14.47 horas, a su llegada al Consejo Europeo, el ministro de Finanzas de Irlanda, Pascal Donohoe, ha anunciado a los medios de comunicación que retira a su candidato Philip Lane en la carrera para ocupar la vicepresidencia del BCE. Esta decisión, la cual venía rumoreándose hace días, deja vía libre para el español Luis de Guindos, que será el candidato del Eurogrupo para ser la mano derecha de Mario Draghi a partir del 1 de junio. De esta forma, España logrará volverá a la cúpula económica de la UE seis años después de haber sido expulsada de facto del comité ejecutivo del BCE como consecuencia de la grave crisis y el rescate financiero. A la segunda ha sido la vencida después de la dura derrota sufrida el 13 de julio de 2015 perdiendo la votación para ser presidente del Eurogrupo.

La retirada de Irlanda ha sido la constatación del fuerte apoyo político que el español había recabado en las capitales europeas. Era el gran favorito y se ha demostrado. Dublín, de esta forma, da un paso a un lado con el objetivo de apostar por Lane en la próxima vacante del comité ejecutivo del BCE, que llegará a mediados de 2019 y será la del economista jefe, el belga Peter Praet.

De Guindos en esta ocasión no ha hablado a la entrada sabedor de que era caballo ganador y le bastaba con no hacer nada. Sólo esperar, la fórmula mágica de Mariano Rajoy, que ahora deberá decidir quién le sustituirá al frente del Ministerio de Economía. ¿Cuándo se irá? Pueden pasar horas, días o incluso semanas ya que la decisión definitiva no se tomará hasta la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que los 28 celeberan en Bruselas el 22 y 23 de marzo.

Esta tarde, el Eurogrupo propondrá a De Guindos y mañana, el consejo de ministros de Finanzas de la UE (28) en forma euro (19) avalará su candidatura. El lunes, día 26, se sometará a una audiencia abierta ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, que deberá emitir un dictamen que no es vinculante sobre su idoniedad. Éste se aprobará en la sesión plenaria de la segunda semana de marzo en Estrasburgo. También el BCE deberá emitir su veredicto y al igual que la Eurocámara, su opinión no es vinculante.