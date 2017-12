La multinacional danesa Kamstrup abre un centro de desarrollo en el PTA Vista del PTA El proveedor, líder de soluciones inteligentes para la medición del consumo energético y de agua, cuenta con más de 70 años de historia liderando proyectos de I+D en todo el mundo EP Martes, 5 diciembre 2017, 16:52

La multinacional danesa Kamstrup ha inaugurado su nuevo centro de desarrollo en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). La compañía inicia su actividad con previsión de crecimiento a corto plazo y con instalaciones en el edificio The Green Ray by PTA-UMA, donde ya cuenta con un equipo de ingenieros que trabajan en soluciones de desarrollo para la compañía.

Kamstrup es un proveedor líder de soluciones inteligentes para la medición del consumo energético y de agua, con más de 70 años de historia, que lidera proyectos de I+D en todo el mundo.

En el marco de su fase de crecimiento, la compañía está invirtiendo en I+D para seguir desarrollando productos y servicios. En este sentido, ha elegido el PTA "por ser un ecosistema de innovación perfecto para sus necesidades y al encontrar en su proximidad a la Universidad de Málaga un punto a favor en su previsión de crecimiento", según han informado desde la tecnópolis a través de un comunicado.

El director de Innovación en Kamstrup y jefe del equipo en Málaga, Hans Christian Jorgensen, ha afirmado que "estamos muy satisfechos de haber abierto un centro de desarrollo en el PTA, y muy contentos con nuestro nuevo equipo de ingenieros españoles".

"El desarrollo es una pieza clave en la estrategia I+D de Kamstrup, y es un reto encontrar talento tecnológico a la altura. En Málaga hemos visto un gran potencial con los estudiantes de carreras tecnológicas así que para nosotros es una gran ventaja trabajar cerca de la Universidad", ha declarado. En este sentido, ha destacado que el PTA es "una localización de gran calidad, que favorece que las empresas sean innovadoras y se centren en ofrecer servicios avanzados e I+D".

Kampstrup considera que trabajar cerca de los estudiantes es una gran ventaja y oportunidad de captar talento de calidad, y así contar con los mejores desarrolladores y las tecnologías más punteras de cara al futuro.

Así, con oficinas comerciales en Madrid, Kampstrup instala ahora en el PTA un centro de desarrollo de software, inicialmente implantado en el Edificio The Green Ray, con un equipo inicial de cuatro ingenieros, con previsiones de crecimiento a corto plazo. Tras considerar varias localizaciones en España, Málaga y Barcelona competían por acoger el nuevo centro de I+D+i de Kampstrup, que finalmente ha elegido instalarse en el PTA por el ecosistema de innovación que representa.

El presidente del PTA, José Luis Ruiz Espejo, ha mostrado su satisfacción por que grandes empresas tecnológicas del norte de Europa como Kamstrup decidan instalarse en el parque frente a otras localizaciones.

Al respecto, ha añadido que "es una gran noticia que líderes tecnológicos europeos con tantos años de experiencia en I+D+i, y con proyectos a nivel mundial, elijan el PTA. Esto confirma que el parque sigue liderando la atracción de grandes empresas punteras del sector tecnológico, y avala la tendencia de los últimos meses, en los que se ha producido una oleada de incorporaciones empresas foráneas".

En los últimos dos años, el PTA ha recibido la incorporación de alrededor de una quincena de empresas procedentes del centro y el norte de Europa.