El Gobierno recela de la OPA italiana sobre Abertis Fomento y Energía piden aclarar si el Ejecutivo debe autorizar la operación por los activos de la firma en satélites y autopistas de peaje J. M. C. Miércoles, 11 octubre 2017, 01:08

madrid. Los ministerios de Fomento y Energía han comenzado a movilizarse para determinar si el Gobierno tiene que intervenir en la operación de compra (OPA) de la italiana Atlantia sobre Abertis, a tenor de los «activos estratégicos» que la firma española tiene en su poder y que afectan a cada uno de esos departamentos: las autopistas de peaje y los satélites. En ambos casos, pasarían a manos de una compañía de otro país.

El Ejecutivo ha encargado a la Abogacía del Estado que determine si el grupo transalpino necesita su beneplácito para comprar Abertis. De hecho, Red Eléctrica -la corporación en la que el Estado tiene un 20% del capital- admitió ayer su interés en adquirir la participación que Abertis tiene en Hispasat, un 90,7% al haber comprado el 33,6% que pertenecía a Eutelsat.

El plazo de aceptación de la OPA de Atlantia -el periodo en el que los accionistas de Abertis pueden aceptar la oferta de la empresa italiana- comenzó ayer y se extenderá hasta el 24 de octubre. El consejo de administración de Abertis tiene un plazo de diez días para pronunciarse sobre la operación y cualquier OPA competidora deberá formalizarse en breve, porque la ley establece que deberá presentarse como tarde cinco días antes de que termine ese periodo de aceptación. Además, lo ajustado del calendario mete presión a ACS, que estudia la posibilidad de lanzar una contraopa para hacerse con la concesionaria.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, indicó ayer que «corresponde al Gobierno» decidir si la eventual compra de Abertis por parte de Atlantia requiere o no el beneplácito estatal. La italiana sostiene que no es necesario ese beneplácito porque, con la OPA, no cambiaría el titular de las sociedades concesionarias sino solo el accionariado de la matriz. En el caso de Energía, este departamento también ha hecho suyo el criterio de Fomento ante la toma de control de Hispasat.