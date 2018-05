Las franquicias ganan cada vez más terreno en las calles de Málaga

Las enseñas 'low-cost', en continua expansión

Franquicias que apenas requieren una inversión de 20.000 ó 25.000 euros. Esto es lo que se podrían denominar negocios en cadena 'low-cost', una fórmula que no ha dejado de crecer en los últimos años, por distintos motivos. En primer lugar, la crisis, y la dificultad para acceder al crédito. A esto se han sumado un buen número de sectores 'de moda', como las tienda de cigarrillos electrónicos, los centros de electroestimulación, la telefonía móvil, las perfumerías, la estética o el comercio minorista.

«Hay que tener mucho cuidado con las franquicias 'low-cost', ya que la clave de invertir en una franquicia es tener una asistencia continua y profesional durante toda la vigencia del contrato. No vale sólo que te cedan un rótulo y una marca. Por eso si es 'low-cost', debe haber un número importante de franquiciados para mantener la central de franquicia dotada de servicios y asistencia a los franquiciados», advierte Guillermo Bermúdez, profesor titular de Márketing y responsable de la cátedra de Franquicia de la UMA.

Para la asistente de dirección de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), Verónica Zarco, el concepto 'low-cost' ha respondido a una realidad económica complicada, pero no ha dejado de confirmar que el franquiciado es, ante todo, un emprendedor. «Hay que asesorarse muy bien, realizar un estudio pormenorizado del mercado y no dejarse llevar por impulsos», advierte esta experta.

Una de las firmas malagueñas que más rápidamente ha crecido en los últimos años es HolaMOBI, dedicada a la telefonía y la fibra óptica. En apenas cinco años, cuentan ya con 104 centros HolaMOBI, de los que una veintena ofrecen además la reparación de terminales, así como una docena de HolaFIBRA. Con este último están entrando en núcleos de población pequeños y medianos, ofreciendo redes propias de fibra óptica. La inversión inicial para montar una tienda HolaMOBI es de apenas 18.500 euros, a los que se suman unos cánones fijos de unos 200 euros mensuales, según explica su fundadora, la malagueña María Salas. «Ofrecemos una oportunidad de autoempleo muy buena, con un seguimiento cercano y formación continua», asegura.

Y es que el modelo de franquicia no ha estado exento, en los últimos años, de ciertos escándalos, con enseñas que se han visto envueltas en denuncias de supuestas estafas. «Como en cualquier sector, la franquicia tiene modelos de gestión fiables y solventes y otros en los que el 'know-how' no es tan sólido y que crecen muy rápido sin adaptarse a los cambios del mercado», advierte Bermúdez, para quien el modelo de negocio «debe ser 'ganar-ganar', tanto para el franquiciador como para el franquiciado, y esto no siempre es así, abandonando a su suerte a los franquiciados sin darles herramientas adecuadas para ser competitivos y lograr unos resultados económicos que les permitan mantener su negocio», asegura.

El profesor de la UMA pone como ejemplo la venta 'on-line' de productos. «En muchas centrales ha generado desequilibrios entre franquiciadores, que han facturado más y han utilizado a las franquicias como centros de distribución, y franquiciados que han perdido cuota de mercado, especialmente en los años más críticos de la crisis», dice.