FACUA pide a AESA que sancione a Ryanair por anunciar cancelaciones masivas hasta octubre La asociación denuncia a la aerolínea tras confirmar que no operará entre 40 y 50 trayectos diarios en toda Europa SUR.ES Lunes, 18 septiembre 2017, 13:28

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ryanair ante a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) después de que la aerolína haya anunciado la cancelación de unos 2.000 vuelos en toda Europa a lo largo de las próximas seis semanas, muchos de ellos con llegada o salida desde España.

La asociación reclama a Aesa, dependiente del Ministerio de Fomento, que abra expediente sancionador a la compañía por esta anulación masiva de trayectos, que la propia empresa justifica en la necesidad de "recuperar" la puntualidad perdida debido a huelgas, condiciones meteorológicas y el aumento de vacaciones de pilotos y personal de cabina. Una argumentación que FACUA considera inaceptable.

FACUA pide a AESA que vele por el cumplimiento del Reglamento CE 261/2004, sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. Según esta norma, los afectados tendrán derecho a una compensación por parte del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo salvo que se cumplan determinadas excepciones.

La primera, que "se les informe de la cancelación al menos con dos semanas de antelación". La segunda, que el aviso se produzca "entre dos semanas y siete días y se les ofrezca un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista". Por último, que la advertencia llegue "con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca tomar otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada".

De no cumplirse ninguna de estas tres excepciones, FACUA sostiene que la compañía debe compensar automáticamente a los afectados según los parámetros contemplados en el propio reglamento Reglamento CE 261/2004.

FACUA critica que Ryanair no esté informando adecuadamente a los usuarios afectados sobre sus derechos legales, y recuerda que la compañía está obligada a reembolsar el importe íntegro del billete si no reubica al afectado en un vuelo alternativo. Además del Reglamento, el consumidor puede reclamar daños y perjuicios sufridos, como por ejemplo las conexiones aéreas que no se hayan podido completar, así como los gastos de hotel y comida que el pasajero se haya visto obligado a afrontar por culpa de la cancelación de su trayecto.

La única información que la compañía se ha limitado a publicar en su web ha sido el listado de vuelos cancelados para este lunes, martes y miércoles, teniendo muchos de ellos como punto de partida o llegada aeropuertos españoles, caso de Madrid, Barcelona o Sevilla.

Causas imputables a la compañía

La asociación subraya que Ryanair justifica sus cancelaciones en base a circunstancias que son previsibles, y en ningún caso de fuerza mayor. Se trata, sostiene FACUA, de causas que obedecen a cuestiones organizativas de nivel interno, achacables al propio funcionamiento de la aerolínea, cuyas consecuencias en ningún caso deben soportar.

FACUA recuerda que la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea, obliga a las compañías a "asegurar la continuidad en la prestación de los servicios", y contempla como infracción "muy grave" el hecho de que "se haya causado la suspensión no justificada" de dicha prestación.

La asociación insta a todos aquellos pasajeros afectados que consideren haber sufrido cualquier tipo de daño, con independencia de su naturaleza, bien sea patrimonial o moral, debido a la cancelación de su vuelo, a que reclamen directamente a Ryanair el resarcimiento de los mismos.