Abertis gana un 13% más en 2017 02:20 El nuevo director general de Abertis, José Aljaro. / Chema Moya (Efe) José Aljaro, nuevo primer ejecutivo de la compañía tras la marcha de Francisco Reynés a Gas Natural, señala en plena guerra de OPAs que les gustaría seguir cotizando en España AMPARO ESTRADA Madrid Miércoles, 7 febrero 2018, 18:41

La concesionaria de autopistas Abertis se encuentra en plena guerra de opas y con la marcha de su consejero delegado, Francisco Reynés, a Gas Natural. Por eso, la presentación de resultados reunía un interés especial que afrontó con soltura el nuevo primer ejecutivo interino hasta que se resuelvan las opas, José Aljaro, hombre de confianza de Reynés y hasta ahora director financiero de la compañía.

El beneficio de Abertis creció un 13% en 2017 hasta los 897 millones de euros -impulsado por la mejora del margen operativo y la mayor aportación del negocio en Francia e Italia- y sus ingresos también crecieron un 13% superando por primera vez los 5.000 millones de euros (alcanzaron los 5.323 millones). Durante el ejercicio pasado, la empresa invirtió la cifra récord de 3.600 millones de euros, la mayor parte para el crecimiento inorgánico a través de adquisiciones en Francia, Italia, India y Brasil. Por todo ello, Aljaro afirmó que habían tenido unos resultados "magníficos".

Reynes aprovechó la presentación de resultados para despedirse: "Me voy triste pero con la satisfacción de que la compañía queda en las mejores manos y en el mismo equipo". El futuro de Abertis dependerá de la elección de los accionistas entre las opas de la italiana Atlantia y de ACS, a través de su filial alemana Hochtief, que acaba de recibir luz verde de la Comisión Europea a su oferta. Aljaro evitó mostrar preferencia por una u otra oferta hasta que el folleto de la opa de ACS sea público y se limitó a señalar que su obligación es "tratar de maximizar el precio en ambas en beneficio de los accionistas".

Hispasat, «disponible para la venta»

En esta batalla tiene un protagonismo destacado el operador de satélites Hispasat, controlado por Abertis, que requeriría autorizacion del Gobierno y en concreto del ministro de Energia, Álvaro Nadal. Aljaro, nuevo consejero ejecutivo -con cargo de director general-, explicó que "la voluntad de la compañía es vender" Hispasat, y que ya antes de que se presentaran las opas habían empezado a hablar con Red Eléctrica (REE). La concesionaria ha clasificado a Hispasat como "disponible para la venta" y la ha excluido de su perímetro para que no suponga un impedimento en la opa y porque es el único activo que no tiene que ver con autopistas, pero aún no hay una oferta vinculante.

Respecto a las exigencias de mayor información por parte del Ministerio de Energía, Aljaro dijo que no creía que Nadal esté haciendo un "uso político" del operador de satélites para interferir en el proceso de opas: "No podemos poner en duda la profesionalidad del ministro y su equipo. Pensamos que no nos está frenando y que se está analizando de buena fe". Sobre la advertencia de Nadal de que no iba a permitir un "pelotazo" con la venta de Hispasat, el nuevo consejero puntualizó: "Dado que aún no hay operación con REE, no hemos hablado de precio y no podemos hablar de pelotazo porque no hay decisión".

Colapso de la AP-6

Otro frente abierto con el Gobierno es la responsabilidad de Abertis en el caos de la AP6 por la nevada en enero, que tuvo paralizados durante horas a decenas de personas en la autopista y provocó la intervención de la UME. Abertis está redactando las alegaciones y aún no tiene noticia de sanciones.

Mientras espera quién tomará el control de la compañía, esta mantiene su interés por invertir en España y se muestra dispuesta a optar al nuevo mecanismo para concesiones y a la licitación de las autopistas de peaje quebradas. Aljaro también señaló que les gustaría seguir cotizando en España "pero la decisión la tomará el grupo que gane". En cuanto al traslado de sede social que realizó Abertis de Barcelona a Madrid tras el 1-O, el primer ejecutivo explicó que se hizo "buscando la máxima seguridad jurídica y que ello no tuviera impacto en las opas". Sobre una posible vuelta a Barcelona, consideró que "es demasiado pronto para hablar de ello", pero no lo descarta.