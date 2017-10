Uptodown se consolida como una de las cien webs más visitadas del mundo El equipo de Uptodown, durante una reunión con los socios fundadores en sus oficinas actuales / SUR La empresa malagueña, dedicada a la gestión de aplicaciones móviles, crece de forma sostenida gracias a su inmersión en países con economías en expansión FERNANDO TORRES Martes, 3 octubre 2017, 00:37

Llevar quince años siendo un referente dentro del sector tecnológico en Málaga ya era una buena carta de presentación para Uptodown. No obstante, los últimos datos incluidos en el informe Alexa, que estudia el tráfico web a nivel mundial, sitúan a esta página web como una de las cien más visitadas en todo el planeta, concretamente la número 98. Según los fundadores de la compañía, José Domínguez y Luis Hernández, este hito ayuda a comprender «el verdadero crecimiento» que están experimentando, tanto ellos como toda la ciudad: «Málaga está en el top mundial del sector digital».

Los datos 3,5 millones de aplicaciones descargas a través de la página Uptodown.com en el último año. 110 millones de usuarios únicos con más de 550 millones de páginas vistas en agosto de este año. 3,2 millones de euros facturados en el año 2016, lo que supuso un crecimiento del 90% con respecto a los datos del ejercicio anterior.

Uptodown es un mercado digital para la descarga y compra de aplicaciones móviles. De hecho, con un catálogo formado por miles de productos, hoy en día es mayor punto de venta para Android fuera de las fronteras de Google –principal proveedor en este ecosistema–. Si en 2016 se realizaron 2.000 millones de descargas por más de 1.200 millones de usuarios dentro de la web malagueña, en el presente ejercicio se han visto superadas las previsiones que manejaban los responsables, llegando hasta los 3.500 millones de descargas de aplicaciones móviles. Los fundadores explican que estar en el top 100 sitúa a Uptodown como pionera en el sector de las descargas, aunque ese crecimiento no ha hecho que cambien sus valores ni la perspectiva con la que enfocan el negocio y buscan los mecanismos para hacerlo rentable.

Diversificación y más empleados para mantener los resultados Más allá de su consolidación como punto de descarga de aplicaciones, desde Uptodown han apostado por la diversificación como motor de posicionamiento de mercado. Para ello han creado un canal de YouTube en el que explican mediante vídeos el funcionamiento de las aplicaciones y videojuegos que están disponibles en la plataforma. También cuentan con diverso contenido editorial, disponible en varios idiomas a través de sus blogs especializados, todos ellos creados como satélites de las aplicaciones y enfocados explicar su funcionamiento al usuario final. De esta manera complementan la función principal de la marca y aportan valor a la página web. La compañía malagueña de descargas de aplicaciones comenzó sus andaduras hace quince años como un proyecto ligado a la Universidad de Málaga. Ahora afrontan un crecimiento que reforzarán aumentando el número de empleados apoyados en los últimos datos favorables y en la inminente apertura de su nueva oficina, que seguirá ubicada en la calle Puerta del Mar, pero con mayor espacio. Así, los responsables de la compañía están actualmente en búsqueda de diferentes perfiles profesionales. Para el proceso han creado una dirección de correo electrónico específica –empleo@uptodown.com–, donde esperan recibir contactos de especialistas en Marketing, creadores y editores de contenido, así como informáticos para incorporarse de manera directa e indirecta al equipo actual, formado por 12 empleados.

En este sentido, explican que su filosofía «siempre ha sido y será» la de facilitar a la gente la búsqueda de aplicaciones para su teléfono móvil. Aunque parezca un planteamiento sencillo, tiene un significado mucho mayor cuando este servicio se pone en el contexto de determinados países donde Google no puede ejercer su actividad comercial o no existe base para el desarrollo de contenidos como en otros puntos del planeta. Así, pese al notable crecimiento y los datos más que favorables con los que cuentan en la compañía, prefieren seguir pisando sobre suelo firme y no perder su visión ni su misión empresarial: «La prioridad de Uptodown sigue siendo la consolidación de su posición en el mercado y el desarrollo de su plataforma». Con esta estrategia, en el año 2016 cerraron el ejercicio con una facturación de 3.2 millones de euros, lo que supuso un 90% de crecimiento en ingresos respecto al año anterior. Durante el pasado mes de agosto recibieron más de 110 millones de usuarios únicos y contaron con 550 millones de páginas vistas.

Pioneros en el top 100

Uptodown es la primera empresa española que logra situarse entre los 100 sitios web más visitados del mundo. En el sector del habla hispana le siguen otros dominios nacionales como Amazon España, en el puesto 290; los también malagueños Freepik, en el 301; Softonic, que ocupa el 336; Milanuncios, casi mil escalones más abajo, en el 1.148 e idealista con el puesto el 1.879. La empresa también está por delante de sitios web de perfil internacional como Download.com (153), Spotify (165), Tripadvisor (246) o AirBnB (299).

Según explican los portavoces, este último ascenso en el ranking Alexa se debe principalmente «al crecimiento en regiones emergentes como Brasil, India, México o Indonesia». Esto coincide con la radiografía de sus consumidores, ya que más del 90% de su actividad proviene hoy del mercado internacional y el 85% de su tráfico corresponde a dispositivos móviles.