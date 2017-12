PVK Team, la empresa malagueña que aplica la tecnología y la estética del mundo del motor a las cocinas Uno de los diseños que ha llevado a cabo el equipo de PVK Team. / Sur La iniciativa de la empresa malagueña de llevar al hogar las prestaciones de los coches de competición les ha valido la nominación al premio Júnior de IMFE FERNANDO MORGADO Sábado, 9 diciembre 2017, 00:26

Aunque la idea nació hace tres años, Álvaro Ramírez confiesa que fue hace seis meses cuando le dieron «un buen acelerón» a su empresa, PVK Team. La expresión no puede ser más acertada, pues la compañía se basa en una idea cuanto menos curiosa: aplicar la estética y la tecnología propias de los coches de carreras a las cocinas y barras de bares y restaurantes.

El equipo de PVK Team, que realmente se inscribió en el premio Júnior para Empresas del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) como Gabimtec, lo forman tres personas: el propio Ramírez, ingeniero técnico industrial especializado en mecánica; José Rojas, mecánico de profesión y técnico en telecomunicaciones, y Remedios Gómez, financiera y experta de asesoría legal y ‘marketing’. «Nuestra pasión es el mundo del motor y pensamos que podíamos aplicar toda la tecnología empleada en los coches de lujo en las cocinas, para hacerlas más funcionales y prácticas», explica Ramírez.

El impulso de Gabimtec Para Álvaro Ramírez, el principal escollo a la hora de fundar una empresa es siempre el económico. «Nosotros hemos tardado más en empezar porque nos estamos financiando a través de Gabimtec Ingeniería, una empresa que realiza instalaciones de fibra óptica y proyectos de ingeniería que fundamos Remedios Gómez y yo en 2015», explica. Ganar el premio Júnior para Empresas del IMFE supondría «un orgullo» para PVK Team, que entiende que el galardón es un «escaparate inmejorable».

PVK Team ofrece, ante todo, «exclusividad y lujo». Poseen dos líneas de negocio: una enfocada a clientes particulares con alto poder adquisitivo y otra para negocios a los que, en lugar de cocinas, ofrecen la opción de personalizar las barras de sus cafeterías o restaurantes con el diseño de su coche favorito.

«Nuestras cocinas son exclusivas y el modelo lo eligen los clientes; ellos nos dicen en qué coche quieren inspirarse y nuestro equipo se pone a trabajar», comenta el ingeniero técnico industrial.

No conformes con dar un servicio tan particular, PVK Team ofrece la posibilidad al cliente de tener la patente de su diseño, con la certeza de que no existe otra cocina igual.

Todos sus encargos son ‘a la carta’ y no se limitan al exterior: al igual que los bólidos que tanto les apasionan, las cocinas de esta empresa poseen un motor propio. «En nuestro primer modelo el motor se sincroniza con todos los aparatos eléctricos de la cocina y ya estamos trabajando en otro que será capaz de producir energía y mantener la cocina funcionando en caso de apagón», apunta Ramírez. El objetivo de PVK Team es introducir el concepto de cocina inteligente en los hogares. Sus cocinas son completamente domóticas y están conectadas a Internet con un panel de control desde el que se puede realizar cualquier ajuste. Además, los muebles son de fibra de carbono con un aditivo ignífugo, lo que les otorga más ligereza, resistencia y seguridad.