Sergio Cuberos: «Málaga tiene que flexibilizar la promoción del suelo industrial» Sergio Cuberos, en la puerta de uno de sus supermercados. / Ñito Salas Vicepresidente de la CEM y presidente de los polígonos, reclama cambios en el Plan General JOSÉ VICENTE ASTORGA Domingo, 28 enero 2018, 00:40

Tras ocho años al frente de la Asociación de Polígonos y Parques Empresariales espera cerrar pronto la recepción urbanística de al menos siete de ellos por el Ayuntamiento. El horizonte para otros problemas será más largo.

– ¿La declaración de inundabilidad en el bajo Guadalhorce es el gran problema?

–Es el segundo. El primero es que no hay suelo industrial disponible. Nuestra empresa, por ejemplo, necesita 20.000 metros para una nueva plataforma y en Málaga no hay. El que hay está construido en un 95 por ciento y el dibujado en el Plan General son pastillas enormes para las que es difícil hallar promotores. Para cien mil metros sí, pero no para un millón, y en esto habría que modificar el Plan General. Llegan proyectos logísticos que no encuentran espacio. La ampliación del CTM lleva paralizada diez años y ha habido incluso intentos privados dispuestos a adelantar dinero de la compra para que se pueda urbanizar, pero legalmente esa fórmula no tiene encaje.

– ¿Qué alternativas se plantean para las zonas inundables?

–Medidas correctoras. La mayor parte de los cinco millones de metros del suelo programado están afectados y es suelo consolidado en Guadalhorce, Santa Teresa, Santa Cruz y Villa Rosa. Plaza Mayor en la ampliación ha buscado medidas correctoras. Ahora no se puede hacer nada nuevo. Sólo en Santa Teresa se ha sacado un proyecto adelante una fábrica textil. Eso obliga a sobrecostes para sobreelevar las parcelas. Eso, o irte fuera, alquilar o comprar algo ya construido. En la Junta les pesaba en su día más el problema de no presentar a tiempo ante Bruselas los planes de inundabilidad que los que les iba a causar a un montón de empresarios. Les pedimos un periodo de transición pero durante cinco años no lo aplicara, pero no fue posible.

–Al menos ya sabemos que el nuevo puente de la N-340 lo tiene que hacer el Gobierno.

–Ya sabemos que es Fomento, pero eso es así desde el minuto uno. Ha quedado un poco feo tardar más de dos años en reconocerlo. Hay que intentar entre todos que una cosa tan importante se haga. En los planes de inundabilidad de la Junta, que aprobó el Consejo de ministros, ya se decía. Incluso dentro del PP se ha tratado de poner la pelota en el tejado del Ayuntamiento amparándose en el convenio sobre accesos traspasados a manos municipales.

– ¿Por qué el mundo asociativo?

–Siempre he creído en la importancia de que el mundo asociativo empresarial coja fuerza. En hacer cosas, en agilizar trámites, licencias, infraestructuras. Es algo a lo que dedico mucho tiempo. Si no se mueve la sociedad se hará sólo que quieren los políticos, no la sociedad civil.