Estas son las nuevas mascotas de los malagueños…y ya tienen quien cuide de ellas

La creciente población de animales exóticos como mascotas reciben atención especializada en Galacho Veterinarios Miércoles, 28 marzo 2018, 11:36

Son las cuatro de la tarde, y como cada viernes después de trabajar, Elena y Ariadna se reúnen para tomar café en casa de una de ellas, desconectar de la rutina y dar el pistoletazo de salida al fin de semana. Les acompañan Juancho y Popeye. No, no son sus parejas. Son las mascotas de Elena que curiosamente no son ni un perro ni un gato. Son una iguana y un conejo. Esta escena, por exótica que parezca, es cada vez más habitual en las casas de los malagueños.

En los últimos años hemos presenciado como frente a las mascotas más habituales como son perros y gatos, los animales exóticos de compañía se han colado en las casas de los malagueños y convertido en un miembro más de la familia. Iguanas, conejos, cerdos vietnamitas, tortugas…ya no nos parecen “bichos raros”.

Pero los animales exóticos también requieren de unos cuidados especiales de acuerdo a su propia naturaleza. “En muchas ocasiones, cuando alguien adopta un animal exótico no conoce bien sus cuidados y características. Ni siquiera dónde acudir ni cómo actuar en caso de problemas de salud” nos comentan desde Galacho Veterinarios, quienes nos indican que han tenido que reforzar su servicio especializado de veterinario de animales exóticos con la instalación de nuevos equipos de última tecnología y técnicas y la incorporación de una nueva especialista en exóticos, Mar Fernández en el Hospital Veterinario SOS Animal, que se une a uno de los mayores expertos en esta rama veterinaria, Manuel Vela, quién atiende a las mascotas de los malagueños desde hace más de 18 años en la Clínica Veterinaria Dr. Galacho. Con ello, el grupo se ha convertido también en un referente en cuanto a atención especializada de animales exóticos.

Y es que para el Grupo Galacho Veterinarios cualquier animal por distinto que sea merece el máximo de atención, los mejores cuidados y el amor de una familia, ya que ellos lo harán sin dudar.

Puedes encontrar atención personalizada para animales exóticos en:

Clínica Veterinaria Dr. Galacho

Especialista: Manuel Vela

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

Sábados de 10:00 a 13:00

C/ Gutemberg, 8, Bajo 3 – 29016, Málaga

Mail: recepcion@galacho.com

Teléfono: 952 21 29 41

http://www.galachoveterinarios.com/centros/clinica-veterinaria-dr-galacho/

Hospital Veterinario SOS Animal

Especialista: Mar Fernández

Urgencias 24 horas 365 días al año

Calle Splenger, 20. 29007, Málaga

Mail: info@grupogalacho.com

Teléfono: 952 317 692

www.galachoveterinarios.com