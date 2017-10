Málaga, una gran empresa abierta a la transformación

La presentación del directorio anual ‘Quién es quién’ en la sede del Instituto Internacional San Telmo volvió a ser la cita de referencia del mundo de la empresa en Málaga, y no estuvo obviamente ajena al difícil momento político generado por el reto separatista. Era el día en que Banco Sabadell formalizaba el cambio de sede social y Caixabank se prepara para seguir sus pasos. La incierta situación no sólo centró muchas conversaciones, también fue motivo de reflexión en algunas de las intervenciones, y arrancó el apoyo expreso a estas entidades en la persona del director territorial en Andalucía oriental y Murcia de Caixabank, Juan Ignacio Zafra, entre los asistentes, por parte del presidente de la patronal malagueña, Javier González de Lara, y del alcalde, Francisco de la Torre.

La Confederación de Empresarios recibió el premio a sus 40 años de historia, que González de Lara agradeció con un recuerdo a los protagonistas de los primeros años, allá por 1977, «unos pioneros que tuvieron que luchar contra la visión distorsionada y los estereotipos de capitalistas con puro, chistera y látigo». González de Lara dijo que aquella «malvada patronal» se ha transformado hoy en un mundo maduro y europeo, donde «los empresarios y sus equipos estaban en permanente conexión cuando llegaron los efectos de la crisis». Recordó que en los últimos 22 años Málaga se mantiene como la provincia española con más creación de empresas. La cuestión catalana y el «temor a la ruptura»ocupó la parte final de su discurso, en el que destacó el papel de la CEA para una toma de posición de CEOE. En su opinión, la «estrategia bastarda contra la Constitución y el propio Estatuto es la hoja de ruta a ninguna parte». González de Lara concluyó con una cita del historiador Tito Livio que evidencia su apuesta por una posición de firmeza: «Cuando la situacion es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras».

Por su parte, el economista y profesor de San Telmo Fernando Faces analizó la situación de la economía española e internacional y sus buenas perspectivas. Situó problemas como el nacionalismo dentro de las consecuencias no económicas que generan las grandes crisis, junto a transformaciones en positivo en la actividad económica. «Ha sido así desde los egipcios y en ese choque de placas tectónicas de toda gran crisis hay consecuencias también malas», sostuvo. En su opinión, ante el desafío separatista «es más importante analizar los costes a corto plazo, que los estamos percibiendo estos días y en los que nadie había pensado», que las hipótesis y simulaciones macroeconómicas sobre qué escenario dibujaría la separación de Cataluña en términos de PIB o balanza comercial. «Me preocupa el miedo irracional porque contra él no caben explicaciones. Faces lanzó un mensaje de confianza a los depositantes y abogó por revertir la desafección y el odio entre una parte de catalanes y España, pero restaurar la normalidad costará mucho tiempo. Debemos crear un proyecto ilusionante». En la misma línea, el alcalde Francisco de la Torre, que cerró el acto que presentó la redactora de Economía de SUR Nuria Triguero, se preguntó:«¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí en relación a Cataluña?», y aventuró que tal vez la realidad sería otra si, más allá de los cauces políticos, «hubiera habido durante años mesas de diálogo entre miembros de la sociedad civil catalanes y no catalanes».

La reflexión del director de SUR, Manuel Castillo, se centró en la forma en que las empresas deben de abordar los cambios, y entre las reacciones de preocupación y el entusiasmo que generan, se decantó por éste último camino con el que SUR, aseguró, ha crecido en lectores en soporte digital y en redes de manera que «internamente no se parece en nada al periódico de hace pocos años». «Del futuro sabemos muy poco, pero estamos absolutamente preparados, aunque suene paradójico, afirmó Castillo. En la presentación de ‘Quién es quién’, que reunió a más de 300 asistentes, el director se congratuló de que las empresas que allá por 2011, en la primera edición, estaban empezando «sean hoy grandes proyectos». A la colaboración de SUR y San Telmo para la sexta edición se suman como patrocinadores la Caja Rural de Granada, Gran Thortnton y Mercedes Benz Ibericar Benet.