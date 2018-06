Ingenia bate récord de facturación y roza los 20 millones, mientras su plantilla supera los 300 empleados Presentación de los resultados de Ingenia. / Migue Fernández La empresa tecnológica malagueña, que cumple 25 años, creció un 18% en ventas y un 56% en beneficios el año pasado NURIA TRIGUERO Jueves, 28 junio 2018, 12:57

Se han cumplido ya 25 años desde que Ingenia, una de las empresas tecnológicas más veteranas de Málaga, inició su actividad. Fue, de hecho, uno de los primeros inquilinos del entonces recién estrenado Parque Tecnológico de Andalucía. Un aniversario que llega en un momento dulce para la compañía, que presume de unos ritmos de crecimiento en facturación, beneficio y plantilla que parecen propios de una empresa mucho más joven. Así, en 2017 el Grupo Ingenia (compuesto por la matriz, con sede en España, más dos sociedades filiales en Perú y Chile) volvió a batir su récord de ventas, logrando 19,08 millones de euros frente a los 16,19 millones del año anterior (el aumento es del 18%). El beneficio del grupo después de impuestos fue de 1.145.000 euros, un 56% más que el de 2016.

Estos resultados han sido «fruto de un intenso esfuerzo en captación de grandes clientes nacionales, así como de una política de inversiones dirigidas a la captación de talento y apuestas por actividades de valor añadido«, según ha explicado hoy en rueda de prensa el director general de Ingenia, José Blanco. Ingenia se encamina con decisión hacia los 30 millones de euros de facturación, una meta »que supone un reclamo muy valorable en este sector por parte de los grandes clientes«, según su máximo responsable.

La plantilla de Ingenia también está ampliándose de forma progresiva. El Grupo Ingenia cerró 2017 con 320 empleados y para finales de este año probablemente estará en 365, de los que 330 se corresponden a la matriz española. «Mantenemos una firme apuesta por la captación de talento, y eso que no es fácil en este momento por la escasez de mano de obra cualificada que hay en estos momentos en el sector tecnológico», ha afirmado Blanco.

Para este año, Ingenia tiene una expectativa de ventas de más de 19 millones de euros contando sólo con la matriz, lo que supondría algo más de un 8% de crecimiento respecto del 2017, y un beneficio antes de impuestos (Ebitda) superior a los 2 millones. La actividad internacional (no sólo la de las filiales, sino la que se realiza desde la matriz con clientes en el extranjero) aporta un 22% de la facturación del grupo. No obstante, Blanco ha admitido que los resultados en Perú y Chile no acaban de alcanzar las expectativas debido a las circunstancias políticas y económicas que atraviesan estos países.

En cambio, en España el panorama es alentador, sobre todo en el mercado privado. «Las empresas se han concienciado de la necesidad de afrontar la transformación digital, y la banca es el mejor ejemplo. Nosotros tenemos una fuerte especialización en el sector financiero y lo estamos rentabilizando», ha destacado el director general de Ingenia. En cambio, en el sector público, que representa un 30% de la cartera de clientes de Ingenia, la falta de Presupuestos Generales del Estado está provocando cierta atonía en los niveles de contratación.

Premio Ingenia a la Excelencia Manuel Rusillo

Ingenia, en el marco de la responsabilidad social empresarial, y con el ánimo de premiar la excelencia en el estudio y la promoción de los estudios superiores en telecomunicación e informática, ha instituido el Premio Ingenia a la Excelencia Manuel Rusillo, que se otorgará al alumno o alumna que, proveniente de cualquier centro de enseñanza secundaria de Andalucía, se matricule con las mejores calificaciones oficiales de ingreso a la Universidad en primer curso de algunos de los grados que se imparten en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería de Telecomunicación o Informática de la Universidad de Málaga.

El premio tiene una dotación económica de 2.000 euros y su primera edición se convoca para las matriculaciones en el curso académico 2018-2019. Está regulado por un convenio firmado al efecto entre Ingenia y la Universidad de Málaga que tiene una duración de cinco años. Los interesados que quieran optar al premio, deberán presentar su solicitud a través de la web de Ingenia antes del 13 de septiembre de 2018.

Ingenia con este premio quiere reconocer la trayectoria profesional y humana, Manuel Rusillo, director comercial y miembro del Comité Ejecutivo de Ingenia, fallecido el año pasado. «Con este premio, Ingenia quiere homenajear y mantener el recuerdo a Manolo y a sus méritos profesionales, valores, abnegación, generosidad, búsqueda de la excelencia y compromiso en el desarrollo de su vida profesional», ha explicado José Blanco.

Trayectoria

Ingenia fue fundada en octubre de 1992 en el Bic Euronova, la incubadora de empresas del entonces recién nacido Parque Tecnológico de Andalucía. En aquel entonces, en el PTA solo estaban operando Hughes Microelectronics y Cetecom. Sus accionistas fundacionales fueron Fujitsu España, SA (40%), el Instituto de Fomento de Andalucía (40%) y Promálaga (20%). Con el paso del tiempo, se han producido distintos cambios en el accionariado de la compañía, siendo sus accionistas actuales Unicaja Banco (40%), Madarias Inversiones (40%) y Promálaga, único accionista fundacional, que conserva el 20%.

Ingenia nació con una plantilla de 14 ingenieros provenientes del laboratorio de I+D de Fujitsu en Málaga. Casi 25 años después, Ingenia cuenta con más de 300 empleados, y es una compañía multinacional con proyectos en 15 países en todo el mundo y más de 2.000 clientes. Entre ellos destacan Unicaja, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Emasa, Mayoral, Swiss Quote Bank, Iberdrola, Mapfre, Ocaso, Cepsa, Fujitsu, Globalvia, FNMT, Biblioteca Nacional, CSIC, diputaciones y gobiernos regionales, Seat, y las Universidades de Málaga, Cádiz, Jaén, Murcia, Pablo de Olavide y Europea de Madrid.

Ingenia se ha convertido en una compañía global en el sector de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones e Internet, con soluciones innovadoras en los campos de la seguridad, desarrollo de 'software', servicios gestionados, transformación digital y 'e-learning'.

Su sede corporativa sigue estando en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga y cuenta con delegaciones en Sevilla, Madrid, Barcelona, y dos empresas filiales en Santiago de Chile y Lima.

Dispone de un centro de operaciones de seguridad 24x7 distribuido entre Málaga, Sevilla y Santiago de Chile, certificado ISO 20000 e ISO 27000, y es miembro acreditado de la asociación mundial FIRST así como de la española CSIRT.