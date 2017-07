Holo VR Zone alcanza los 100 clientes diarios en 9 meses de funcionamiento Nancy Téllez dirige una empresa que tiene mucha proyección al ser una tecnología pionera en Málaga. / I.G. La empresa malagueña de realidad virtual tiene dos locales; vende a particulares el hardware y el software, y ya ofrece la posibilidad de adquirir una franquicia IVÁN GELIBTER Málaga Lunes, 24 julio 2017, 16:06

Hace escasos nueve meses abrió en Plaza Mayor un pequeño negocio -al menos por su tamaño- que era objeto de curiosidad de los clientes del centro comercial. Unas máquinas dejaban entrever que se trataba de algo relacionado con la realidad virtual, y en la puerta varios carteles anunciaban «experiencias únicas».

Menos de un año después, Holo VR Zone se ha consolidado como uno de los negocios de Plaza Mayor con mayor crecimiento, ya que acumulan más de un centenar de clientes al día. No en vano, tienen previsto trasladarse a un local más grande de la ampliación del centro comercial, que ya se encuentra en construcción. El éxito no sólo les ha llegado en Málaga, sino que el volumen de clientes es prácticamente similar en Marbella (en Puerto Banús), en el que ofrecen las mismas experiencias en una especie de jaima en la plaza de Antonio Banderas.

Nancy Téllez, directora y fundadora de la empresa, explica que ella siempre estuvo «convencida» de que esta propuesta pionera en la provincia iba a tener éxito. «Yo me he dedicado toda la vida al negocio de la tecnología», relata. «Esto me permitía viajar por todo el mundo, y hace un año y medio nos dimos cuenta de que este tipo de locales eran cada vez más corrientes en países como Estados Unidos, mientras que en otros sitios como Corea o Japón están por todos lados». A su juicio, esto no es el futuro, sino el presente, y considera que cada vez habrá más oferta, y especialmente en un sitio con tanto turismo como la Costa del Sol.

En menos de un año, Holo VR Zone ha conseguido hacerse con una clientela fija, y es habitual que haya que llamar para reservar, especialmente si se quiere jugar a los 'multiplayer', que suelen estar bastante solicitados. «Las experiencias que ofrecemos son absolutamente accesibles para toda la familia y a precios económicos, que parte desde los 2 euros pos un paseo virtual», sostiene.

Venta a particulares

A pesar del éxito de los locales, Holo VR Zone tiene una segunda vertiente, que es la venta o alquiler de equipos a particulares. «Nosotros desarrollamos nuestro software y fabricamos el hardware, lo que nos permite vender y alquilar los equipos a terceros», señala. De momento, ya tienen 20 empleados, y esperan que el crecimiento en facturación y plantilla sea exponencial en los próximos meses. «Ahora estamos inmersos en el proceso de expansión, que pasa por franquiciar el negocio», añade Téllez.

De momento, ya han salido propuestas para Algeciras, Madrid y alguna más en Málaga, partiendo de los 60.000 euros, que incluye el mantenimiento, un asunto complejo en esta tecnología. «Siempre le decimos a los interesados que tienen que estar seguros, es una inversión importante. Además, deben tener un local amplio en un centro comercial, y en estos momento no es sencillo encontrar algo así», sentencia.