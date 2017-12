Los espumosos de Jorge Ordóñez representan ya el 20% de la producción de la bodega en Málaga Las dos propuestas de Botani con burbujas. / SUR Las dos propuestas de Botani con burbujas aumentan un 10 por ciento este año, hasta alcanzar los 40.000 litros AGUSTÍN PELÁEZ Málaga Martes, 19 diciembre 2017, 14:09

El bodeguero malagueño Jorge Ordóñez sigue apostando por los espumosos. La marca Botani, del grupo de bodegas boutique Jorge Ordóñez, acaparan ya el 20% de la producción de Ordóñez en la provincia. Sus propuestas con burbujas, Botani Espumoso (moscatel dulce) y Botani Muscat (moscatel seco), se han convertido en los espumosos con más éxito en la Navidad malagueña en un tiempo récord, toda vez que el primero salió por primera vez al mercado hace cuatro años. Las razones, según la bodega, son la calidad de los vinos, que cuentan con el reconocimiento de los principales expertos nacionales e internacionales, además del creciente interés de los consumidores por propuestas con burbujas, fundamentales en las celebraciones de Navidad, alternativas a los cavas y con precios más asequible que los champagnes.

La producción de los dos Botani con burbujas se reparte prácticamente en la misma proporción. Botani espumoso, cuya primera añada apareció en 2013, convirtiéndose en el primer malagueño espumoso, y Muscat, que nació a mediados de 2016, ha alcanzado un enorme éxito tanto de las críticas, como del público. La botella de Botani Muscat se ha actualizado para la nueva añada con un packaging más elegante que ensalza el producto.

La importancia de los dos espumosos de Botani para la bodega de Jorge Ordóñez en Málaga ha ido creciendo desde la primera añada. Actualmente, ya representan el 20 ciento de la producción de la bodega malagueña que también produce Botani blanco seco y los cuatro moscateles dulces ( Nº 1 Selección Especial, Nº 2 Victoria, Nº 3 Viñas Viejas y Nº 4 Esencia).

El moscatel seco Botani, incluido en la Denominación de Origen Sierras de Málaga, fue seleccionado en 2016 por el prestigioso crítico de vinos de Estados Unidos Robert Parker, entre los tres mejores de ese años con un precio inferior a 20 euros. Para Parker, Botani está entre 'Los mejores vinos de valor del año' (Greatest Value Wines of the Year). Junto al moscatel seco malagueño comparten reconocimiento otros dos vinos californianos, un chardonnay y un cabernet sauvignon, según informó ayer la bodega, que forma parte del grupo Jorge Ordóñez, comprendido por siete bodegas que producen casi cuarenta vinos en trece denominaciones de origen.

La demanda por los espumosos en toda España ya tuvo un enorme aumento en 2016, cuando se duplicó y ha sido capaz de mantener un crecimiento fuerte en 2017 de más del 20 por ciento.

Bodegas Jorge Ordoñez comercializa más de la mitad de la producción de sus dos Botani espumosos de Málaga durante el periodo de Navidad. Un elevado porcentaje de dicha producción se queda por tanto en la provincia. El 70 por ciento de los malagueños ya afirmaba hace un año preferir consumir y brindar en Navidad con un espumoso de la tierra, un porcentaje que sigue aumentando, según la bodega.