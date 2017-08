Más empresas con más trabajadores en Málaga Las actividades inmobiliarias son las que más dinamismo empresarial registran en la provincia a día de hoy. / SUR La provincia crea 4.000 negocios en un año y crece el club de compañías con más de cien empleados NURIA TRIGUERO Lunes, 28 agosto 2017, 00:35

Que Málaga es la provincia más dinámica de Andalucía en cuanto a creación de empresas no es nada nuevo. Lo ha sido incluso durante la crisis, concentrando un tercio de las sociedades mercantiles que se constituyen en la región. Pero una vez fuera del túnel, el ritmo al que surgen nuevos negocios se ha acelerado de forma llamativa, situándola en cabeza del país. El número de empresas activas en Málaga se incrementó en 2016 un 3,52%, el quinto mayor crecimiento registrado a nivel nacional por detrás de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Baleares y Melilla. Esto equivale en números redondos a un crecimiento de 4.000 negocios en un solo año. Así lo revela la última actualización del Directorio Central de Empresas (Dirce), que corresponde a 1 de enero de 2017 y ha sido publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística.

En total, Málaga cuenta con 119.512 empresas activas que se reparten entre diferentes fórmulas jurídicas: más de la mitad son personas físicas (67.064), un 37% son sociedades limitadas (43.927) y apenas un 0,5% son sociedades anónimas (1.658), amén de otras tipologías minoritarias como cooperativas, asociaciones y comunidades de bienes.

La buena noticia no es sólo el acelerado ritmo de creación de empresas: también hay más negocios que alcanzan un tamaño grande. A 1 de enero de 2017 había en la provincia 296 compañías cuya compañía superaba los cien empleados. Son 38 más que un año antes. De éstas, hay quince que tienen más de 500 trabajadores (cinco más que el año anterior, es decir, que el aumento proporcional es del 50%) y siete que rebasa el millar (esta cifra no se ha movido). Con más de cinco mil no hay ninguna.

El tamaño, eterno problema

Pese a esta mejora, el pequeño tamaño sigue siendo el talón de aquiles del tejido productivo malagueño, como no se cansa de repetir el presidente de la patronal, Javier González de Lara. Más de la mitad de las empresas activas en la provincia (concretamente el 55,6%) carece de empleados, y esta proporción no se ha movido de un año para otro. Si se suman a este numeroso grupo las que tienen menos de dos trabajadores tenemos representadas al 83% de las compañías de la provincia. Estos porcentajes son similares a los que rigen para el conjunto del país.

El dinamismo empresarial no es igual en todos los sectores económicos, lógicamente. En Málaga, según el Dirce, la actividad que más empresas activas sumó en 2016 es la inmobiliaria: exactamente 756, lo que supone un crecimiento interanual del 8,5% y sitúa la cifra total en 9.655. Le siguen los «servicios de comidas y bebidas», es decir, los bares y restaurantes: en un año se han creado 433 negocios que se dedican a esta actividad en la provincia (en total ya hay 12.338). El capítulo de «otros servicios personales» registra un crecimiento de 315 empresas, mientras que la construcción especializada con 293 y las actividades sanitarias con 285 cierran el ‘top 5’.

Radiografía empresarial de la provincia de Málaga. / SUR

Por el contrario, ¿en qué sectores se está destruyendo tejido empresarial? De la lista de 80 actividades que distingue el Dirce, sólo en 11 ha disminuido el número de empresas activas. Donde más negocios se han cerrado es en el comercio minorista especializado: 115 en un año. No obstante, hay que tener en cuenta que es la actividad más frecuente en la provincia, con 22.334 locales activos. Le siguen en la caída los servicios financieros intermedios y la recogida y tratamiento de residuos, aunque ya con cifras mucho menores.

¿Cuáles son los sectores que atesoran las empresas de mayor tamaño? Encabezan la lista los servicios de alojamiento, con 31 empresas que superan los cien empleados. Después van el comercio minorista (25), las actividades administrativas (22), los servicios de comidas y bebidas (21) y los servicios de jardinería (21).