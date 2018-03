Antonio Luque: «Si Deóleo vuelve a salir al mercado a precio adecuado, lo estudiaremos» Antonio Luque. / Antonio J. Guerrero El empresario cree que el sector de aceituna de mesa debería plantearse una envasadora en EEUU ante los aranceles JOSÉ VICENTE ASTORGA Domingo, 11 marzo 2018, 01:02

– ¿Cómo influyen las últimas lluvias en sus previsiones?

–De forma inmediata, probablemente habrá en aceite y la aceituna de mesa una bajada del precio en origen porque habrá más cosecha. A un año vista no tiene, que bajar mucho los precios, pero sí algo. La cosecha será mejor de lo que preveíamos, igual o superior a esta y eso nos anima a seguir trabajando en potenciar mercados porque si este año si hay un buen otoño, la cosecha siguiente puede ser récord.

– ¿Los aranceles de Trump a la aceituna negra es sólo tema sevillano?

–No. Afecta a todo el sector, y diría que la negra a la que afecta más es a la hojiblanca, que predomina en nuestras cooperativas. Tenemos que pensar cómo organizarnos en estar más internacionalizadas y tener más fortaleza. No sé si habría que plantearse una envasadora en EEUU.

– ¿Teme aranceles para el aceite aunque Dcoop esté en Pompeian, empresa americana?

–Espero que no, y en todo caso, a Pompeian no. Creo que el señor Trump, que quiere mucho a sus conciudadanos, querrá que sigan tomando tomen un producto sano.

– ¿Cómo espera que quede la nueva PAC para Andalucía?

–Va a ser una negociación muy dura y complicada, y habrá que pelear por que se mantenga el presupuesto y cómo se sufraga. Nuestro futuro es que el mercado pueda garantizar la renta de nuestros agricultores y ganaderos. Desgraciadamente los presupuestos de la PAC serán en el futuro menores.

–El control de Deóleo por un fondo tiene fecha de caducidad. ¿Ve segunda vez para Dcoop?

–Estos fondos normalmente están unos años, no más de cinco o siete años. Eso les llevará a buscar una alternativa. Hoy por hoy, nosotros esperamos crecer en EEUU y hacer otros temas con marca propia en España y otros países. Si sale al mercado a precio adecuado, lo volveremos a estudiar si la vemos complementaria. Nosotros estamos entre los posibles compradores porque hemos de estar siempre atentos a nuestro sector. No descarto algún tipo de negociación.

–Acaban de aliarse con una gran cooperativa francesa para el queso y la leche de cabra.¿Otra alineación de planetas para Dcoop?

–Tenemos socios ganaderos y eso nos ha llevado a proyectos curiosos como éste para posicionarnos de manera mucho más sólida y crecer en Europa. Agrial es una de las grandes de las que aprender y podremos hacer más cosas con ellos en el futuro..

– ¿Le teme a al Xhileia fastidiosa?

–Hay que estar atentos, pero no crear alarma. Hay que tomar las mejores precauciones, y me constan que se están tomando para evitar en primer lugar que entre. No dramatizaría.