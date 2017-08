Las consultoras, divididas ante el currículum ciego, sin referencias al sexo o la edad Las consultoras recomiendan aplicar «el sentido común» a la hora de elaborar un currículum. / Alberto Gómez La sanción a Iberia por exigir tests de embarazo a sus candidatas abre el debate sobre la selección de personal ALBERTO GÓMEZ Domingo, 6 agosto 2017, 17:20

La reciente sanción administrativa de la Inspección de Trabajo del Gobierno Balear a Iberia por exigir la realización de un test de embarazo a las mujeres que aspiraban a un puesto en la compañía aérea ha reabierto el debate sobre la discriminación que arrastran diversos procesos de selección de personal. Como primera reacción a este caso, la ministra de Igualdad, Dolors Montserrat, abogó por la puesta en marcha del currículum ciego, que oculta la identidad del demandante de empleo y con el que se pretende evitar cualquier tipo de discriminación por sexo, «raza, orientación sexual, ideología o por pensamiento».

Diversas consultoras especializadas en recursos humanos aún muestran reticencias ante este tipo de currículum. Otras, sin embargo, ya aplican el modelo. Adecco lanzó hace más de un año la campaña 'Talento sin etiquetas' para evitar que la edad o el sexo resultaran factores determinantes entre los reclutadores. En HRCS aseguran no haber recibido exigencias relativas a estas características por parte de sus clientes, aunque la discriminación en el acceso laboral resulta habitual. Desde B2B reconocen que a veces las empresas «tienen prejuicios» y llegan a los procesos de selección con una imagen definida que puede condicionar el reclutamiento de talento: «Apostamos por los currículums ciegos porque la experiencia y el conocimiento están por encima de cualquier otro factor».

En Page Group consideran que los reclutadores profesionales «no se fijan en la foto, la edad o el sexo, sino en la trayectoria» de los candidatos y defienden la presentación de currículums «rigurosos, neutros, sin florituras». En cuanto a la necesidad o no de incluir una fotografía, la multinacional asegura que se trata de un detalle «opcional» e incide en la importancia de aplicar «el sentido común» a la redacción del currículum donde debe quedar clara «tanto la trayectoria como la cronología» de los candidatos.

La originalidad en el diseño, sin embargo, puede resultar un plus en determinados procesos. «Si eres candidato a un puesto en un despacho de abogados no tiene mucho sentido presentar un currículum creativo, pero si optas a un trabajo como diseñador gráfico, quizá ayude», explican desde HRCS, donde recomiendan elaborar una versión corta y otra extendida «para que los reclutadores accedan a más información si la necesitan». En cuanto a la longitud, las consultoras solicitan «coherencia»: «Si tienes 30 años de trayectoria, no presentes un folio. Y si acabas de salir de la facultad, no presentes cinco».