Tesesa amplía sus instalaciones en el Polígono El Viso aumentando su surtido en puertas, armarios, suelos y cocinas

Hablar de madera en Málaga es hablar de Tesesa. Especialistas en carpintería, la empresa se distingue por la calidad de su fabricación en puertas, armarios, suelos y, desde hace un par de años, cocinas.

Avalados por la confianza de sus clientes durante sus más de 35 años de andadura, Tesesa ha aumentado sus instalaciones en el Polígono El Viso con más de 1.000 m2 de exposición divididos en 3 plantas. Esta apuesta les ha permitido ampliar el surtido general, especialmente en cocinas y papeles pintados, últimas incorporaciones de la empresa. “Son nuestros propios clientes los que nos solicitan que abordemos nuevos campos. Confían en nosotros y en el servicio que ofrecemos, por lo que además de las tradicionales puertas y armarios hemos ido incorporando productos como los suelos, las cocinas o los papeles pintados debido a la demanda”, explica Lorena Hernández, directora de la empresa.

La empresa ha incorporado a su surtido de productos una amplia variedad de papeles pintados de última generación

Bajo el lema de cuidar al cliente y satisfacerle en todo lo que sea posible, un equipo de profesionales pone a su disposición las últimas novedades en maderas, barnices, texturas, cristales, grabados o tallados para que el artículo (armario, puerta, cocina...) sea único y especialmente adaptado a sus necesidades, gustos y preferencias. Esto lo distingue de otras empresas de la competencia, donde prima la estandarización del producto.

Además de la reciente ampliación de sus instalaciones, la empresa cuenta con un nuevo punto de venta en la capital situado en calle Alonso de Palencia, que se une a los de calle Héroe de Sostoa, Echevarría del Palo, y a la tienda situada en Mijas.

Junto a la exposición en el Polígono El Viso, Tesesa tiene más de 6.000 m2 de fábrica y almacén que en este último año han sido ampliados en 1.000 m2 y que cuenta con la última tecnología en maquinaria y los mejores programas informáticos de diseño, lo que garantiza la rápida disponibilidad de cualquier pedido y, al ser fabricantes, la posibilidad de ajustar los precios de mercado sin renunciar a la calidad.

En Tesesa son fabricantes, lo que garantiza una rápida disponibilidad y precios ajustados

Seguridad y confianza

Las puertas de exterior de Tesesa se caracterizan por su máxima calidad sin renunciar al diseño para garantizar la seguridad del hogar. Los materiales y acabados (en madera, metal y pvc) tienen una alta resistencia al sol, agua de lluvia y al aire. Además, la instalación corre a cargo de albañiles que fijan la puerta a la pared para que tenga más consistencia y pueda ofrecer una mayor garantía de invulnerabilidad. Asimismo garantizan la máxima rapidez en la instalación, algo especialmente necesario en este tipo de servicios.

En lo que respecta a las cocinas, la empresa ofrece una amplia selección de mobiliario así como todo lo necesario para su equipamiento. Una variada gama colores, diseños, materiales, acabados y estilo, desde los más clásicos y rústicos hasta las últimas en materiales de última generación.

Para materializar toda esta oferta, Tesesa cuenta con un equipo de profesionales que incluye carpinteros especializados y asesores que orientan al detalle sobre cuál es la mejor elección según las particularidades de cada persona. También se ofrece la posibilidad de que pueda diseñar su cocina on-line, gracias a un avanzado programa informático disponible en su web.

En lo referente a suelos, además de una gran variedad de acabados en madera para interior, tanto laminados como de parquet o suelos vinílicos y de ser distribuidores oficiales de Quick Step en Málaga, la empresa dispone de un catálogo de productos especialmente pensados para exterior de gran resistencia y durabilidad.

Más información:

Tesesa

POLÍGONO EL VISO. Exposición y Fábrica C/ Ter, 53. 29006 Málaga.

Teléfono 952 36 13 41

www.tesesa.com

Tiendas:

-C/ Héroe de Sostoa nº 78

-C/ Arquitecto Eduardo Esteve nº 9, El Palo

-C/ Alonso de Palencia nº 10

-C/ Fucsia esquina Avda. Los Lirios, Mijas Costa