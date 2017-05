Aperitivos Zali da el salto a la venta por Internet tras seis décadas de trayectoria

MÁLAGA. Aperitivos y Frutos Secos Zali presume de ser una de las tiendas más conocidas y reconocidas en su sector en Málaga. Desde que el matrimonio formado por Francisco Hermoso y Dolores Repiso comenzó en 1955 a vender almendras, quesos y aceite de oliva, entre otros productos, que servían directamente en las tiendas de ultramarinos de entonces, la empresa se ha caracterizado por primar la calidad a unos precios muy competitivos. Desde 1981 cuentan con un establecimiento en el centro histórico ubicado hasta 2014 en la calle Guillén de Castro, 2, en la zona del mercado de Atarazanas. Hace tres años se trasladaron a apenas 30 metros de distancia, a la calle Moreno Carbonero, 10.

En 1985 la familia abrió un segundo local, en la calle San Juan, 30, de apenas 30 metros cuadrados. En el situado junto al céntrico mercado es donde elaboran la mayor parte de su surtido, que se compone de más de 300 referencias, entre frutos secos, tanto crudos como tostados y fritos, gominolas, caramelos, cócteles variados y tartas temáticas de golosinas. En ambos locales el trasiego de clientes es constante, hasta el punto de que disponen de un servicio de ‘tíckets’ con números para organizar los turnos. Además, desde el pasado mes de septiembre Aperitivos Zali está también en Internet, a través de la página web aperitivoszali.es, donde ofrecen una tienda ‘on-line’ en la que es posible encargar un pedido como si se estuviese en cualquiera de los dos establecimientos, pidiendo la ración de cacahuetes, almendras, anacardos, pistachos, piñones o cócteles diversos, desde 100 gramos hasta 5 kilos. Zacarías Hermoso, el menor los cuatro hijos del matrimonio fundador, es el gran responsable de este salto a la Red, que han llevado a cabo con el asesoramiento del despacho Gaona Abogados.

«Hacía años que llevaba dándole vueltas a la idea, y por una cuestión de tiempo no me había puesto, pero llegó un momento en el que lo hablé con mi hermana Loli, que sigue conmigo en el negocio, y nos decidimos», confiesa Hermoso mientras atiende a SUR, vía telefónica. A pocos metros, los cinco empleados se afanan por servir los pedidos y mantener la cocina industrial, en la que se preparan los frutos secos, ya sean fritos o tostados. «Nuestra premisa es la calidad, no envasamos nada, lo vendemos al peso, pero a precios muy competitivos», explica. Sus hermanos Antonio, de 65 años, e Isabel, de 63 años, ya están jubilados. Su hijo Francisco José, de 36 años, está ya también trabajando en el negocio, que alcanza así la tercera generación tras más de seis décadas de trayectoria. «Para mí es un orgullo que él esté con nosotros, esperamos que la empresa continúe muchos años más».

Costes de envío

Precisamente, el nombre del negocio es un acróstico con la primera letra de los nombres de los cuatro hijos de los fundadores. Los frutos secos son un producto que se sigue consumiendo mucho en Málaga a pesar de la crisis, aunque los precios oscilan a menudo debido a cuestiones como la climatología. Así, lo más caro son los piñones, que llegan a costar ahora 48 euros el kilo.

En estos primeros siete meses, han realizado ya unos 120 envíos, a todos los puntos de España. La empresa concentra en la temporada navideña el 20% de sus ventas de todo el año, que rondan los 600.000 euros. Los envíos tienen un coste adicional de 6,8 euros hasta 5 kilos de peso y entre 5 y 20 kilos, de 8,6 euros. La entrega se realiza en un plazo máximo de 72 horas, y se sirve sólo en territorio peninsular.