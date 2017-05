Las gasolineras cogen aire, aunque lejos de los mejores niveles previos a la crisis

Los hidrocarburos no forman parte de la lista de la compra, pero eso no quita que sea un bien de primera necesidad. Además de que la mayor parte de ciudadanos tiene un vehículo en el que es necesaria la gasolina, una gran parte del transporte público también depende de un combustible cuyos precios agitan los mercados a diario.

En los años de crisis, el negocio de los hidrocarburos sufrió una importante bajada debido al menor uso de vehículos -que además se hacía evidente en el menor tráfico en las calles-, aunque en este último año, y pese a que la recuperación no es tan evidente en otros sectores, el crecimiento en la provincia de Málaga ronda el 2% anual.

Luis Calero, responsable de Asefint, una de las cuatro consultoras de minoristas de hidrocarburos en España (y con sede en Málaga), explica que, pese a este crecimiento, resulta «complicado» recuperar los niveles previos a la crisis. «Independientemente de que el margen de ganancia del propietario de la gasolinera es mínimo porque son el último y más débil eslabón de la cadena, los vehículos actuales son más eficientes, lo que se traduce en un consumo menor de gasolina», puntualiza este asesor.

Aun así, en 2013 hubo un cambio de legislación que liberalizaba la apertura de gasolineras, lo que está provocando que se abran del orden de unos 15 establecimientos al año. «Pero es cierto que estamos notando que ese ritmo también se está ralentizando, porque llega un momento en que la oferta es demasiado grande», matiza este experto en el sector.

La facturación anual de la provincia de Málaga en la venta de carburantes ronda en estos momentos los 750 millones de euros. No obstante, el responsable de la consultora señala que aunque el importe facturado sea elevado, el margen neto es muy reducido, en torno al 2 por ciento de la facturación. «Por tanto, es un negocio que requiere una importante inversión y que tiene un complicado equilibrio, pues puedes pasar de ganar dinero a perderlo rápidamente si las ventas disminuyen por debajo de un punto crítico, que aunque depende de la estación de servicio, estimamos que ronda los 1.800.000 litros al año. Por debajo de este umbral es muy complicado rentabilizar una estación de servicio», asegura Calero.

El fenómeno &lsquolow cost&rsquo

Una de las últimas novedades en el sector ha sido la inclusión de las gasolineras &lsquolow cost&rsquo desatendidas, un fenómeno que para Álvaro Fontes, presidente de la Agrupación Andaluza de Vendedores de Carburantes y Combustibles (AGAVECAR), debería ser revisado. «La ley andaluza obliga a que haya personal a cargo de una gasolinera; no porque tengan que servir el combustible, sino por cuestiones de seguridad», alerta Fontes, que incide en que estos negocios, por tanto, «ofrecen precios más bajos por no cumplir la ley».

Fontes cree, pese a ello, que este tipo de establecimientos no han terminado de convencer a la gran parte de los clientes, ya que, tal como señala, una gasolinera tradicional ofrece un servicio completo al público, mientras que las &lsquolow cost&rsquo tienen precios más baratos a costa de tener «ciertos déficits de seguridad». En cuanto a la calidad de la gasolina, Fontes dice no poder asegurar que sea «óptima», pero tampoco que no lo sea. «El problema es que resulta complicado de verificar», sentencia este empresario.