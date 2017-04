AT4 Wireless adopta el nombre de Dekra e invierte este año más de cinco millones en I+D

esde el pasado 1 de abril, AT4 Wireless ya no existe: su integración en la multinacional alemana Dekra ha culminado, cuando no se han cumplido aún dos años de su compra, con el cambio de nombre. No obstante, la empresa malagueña, especialista en ensayos y certificaciones de productos electrónicos y tecnologías inalámbricas, conserva una gran parcela de autonomía dentro de la corporación; de hecho, está asumiendo el liderazgo de determinadas áreas a nivel mundial. Así, próximamente pondrá en marcha un centro de competencias en ciberseguridad que desarrollará las herramientas, los servicios y el ‘know how’ que ofrecerá el grupo Dekra a clientes de todo el mundo desde sus diferentes sedes. Con éste y otros proyectos muy ligados a la I+D+i, la antigua AT4 sigue creciendo en personal: en España tiene ya 225 empleados (14 más que hace un año), de los que 215 están en su sede malagueña, que ocupa ya dos edificios del PTA. Sumados los trabajadores de sus laboratorios en el extranjero (Estados Unidos y Chile), su plantilla alcanza los 298.

La antigua AT4 Wireless cerró 2016 con una facturación de 27,7 millones de euros en España, un 4,5% más que el año anterior; y con un beneficio antes de impuestos (Ebitda) de 9,2 millones, un 15% más. Hardasmal destaca la apuesta de la compañía por la I+D, que conllevará este año inversiones por valor de más de 5 millones de euros. Para verano, por ejemplo, está previsto que esté lista para funcionar una nueva cámara de ensayos; la tercera que pone en marcha en sus instalaciones centrales. «Tenemos las salas trabajando a pleno rendimiento y con lista de espera, así que esta nueva instalación es muy necesaria para poder atender la demanda de nuestros clientes», afirma su director general, que admite que en un futuro no lejano habrá que pensar en una nueva ampliación. En cuanto a personal, Hardasmal afirma que este año «seguiremos creciendo».

El nuevo centro de competencias en ciberseguridad estará gestionado por un equipo de diez personas encabezado por Joaquín Torrecillas, un profesional de la casa que pasó a la empresa americana Agilent cuando AT4 Wireless le vendió su división de sistemas y que se ha reincorporado ahora a Dekra. Otro fichaje ha sido el de Jesús Fernández, experto en ciberseguridad. «Vamos a hacer lo que sabemos: desarrollar el ‘know how’ necesario para después poder replicar ese trabajo en cualquier sede de Dekra en el mundo», afirma Hardasmal.

En este campo de la ciberseguridad, el trabajo del laboratorio malagueño se centra en el ámbito de los dispositivos, no tanto de las redes, que es lo más común. Por ejemplo, se busca garantizar que los ‘coches conectados’ no puedan ser hackeados. Precisamente la automoción es uno de los sectores prioritarios para Dekra, dada la creciente introducción de tecnologías inalámbricas en los vehículos. Hardasmal recuerda, por ejemplo, que una directiva europea obliga a que a partir de 2018 los coches salgan de fábrica con el eCall, que es un sistema que emite un aviso automática a los servicios de emergencia cuando se produce un accidente. La industria, con la llamada ‘revolución 4.0.’, y los llamados equipos médicos activos –por ejemplo, marcapasos que incorporan chips de radiofrecuencia– son otros ámbitos donde la compañía centra sus esfuerzos cara al futuro.

Casi dos años después de la adquisición de AT4 Wireless por Dekra, Hardasmal cree que son un ejemplo de «integración eficiente» y presume de que varios directivos malagueños –incluido él– han asumido cargos de responsabilidad en la multinacional a nivel global, tanto a nivel técnico como comercial.