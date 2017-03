7 Consejos imprescindibles para guardar la ropa de no temporada

Una vez conocidos los 5 barreras que hacen reticente el alquiler de un trastero, después os contamos los 5 motivos en los que un trastero te puede hacer la vida más fácil. En esta noticia vamos a desgranar los 7 consejos para hacer el cambio de armario.

En unos días empieza la primavera y, como con cada cambio de temporada, toca hacer también un cambio de la ropa que tenemos en nuestros armarios. Como no todos tenemos la suerte de contar con un vestidor lo suficientemente grande como para guardar toda nuestra ropa colgada, cuando llegan estas fechas no queda más remedio que organizar y guardar la ropa que ya no es de temporada y guardarla en el trastero. Puede ser una tarea ardua y pesada, pero vamos a darte 7 consejos para que, cuando vayas a usar otra vez tu ropa, la encuentres en perfecto estado.

1. Guárdalo todo en lugares que no tengan polvo, ni humedad, limpios y que sean seguros

No recomendamos los trasteros que están en los sótanos de edificios ya que muchos tienen problemas de humedad y comparten espacio con los coches y su polución.

2. Lava toda la ropa que vayas a guardar sin suavizante ni lejía y con poquito detergente

Así evitarás que se queden los olores desagradables que los detergentes dejan en la ropa cuando está guardada mucho tiempo. Presta atención también a las prendas blancas, porque amarillean con el tiempo si las guardamos sin lavar.

3. Lava pero no planches

Ya que el planchado amarillea las prendas guardadas durante mucho tiempo y que no se airean.

4. Guarda la ropa, siempre que sea posible, en bolsas de tela o cajas de cartón

Ya que permiten que los tejidos respiren. Si optas por bolsas o cajas de plástico transparente, debes saber que este tipo de embalajes son adecuados cuando tienes que guardar la ropa en un sitio muy húmedo. También existen sistemas de almacenamiento al vacío, en los que pones la ropa doblada en bolsas especiales y luego retiras el aire con el aspirador. De esta manera ahorras mucho espacio.

5. Protege tu ropa de las polillas y separa el calzado del resto de la ropa

Distribuye bolsas antipolillas en las diferentes cajas, bolsas y fundas para evitar que la ropa se llene de agujeritos. Además, para evitar que se mezclen los olores, limpia el calzado antes de guardarlo, ponles crema si son de piel, y procura que no se aplasten para que no los encuentres deformados la próxima temporada.

6. Utiliza siempre cajas para guardar los complementos, como son los pañuelos, cintas del pelo y cinturones

Permite tenerlos siempre localizados, a mano y que no se pierdan entre el resto de prendas.

7. Con un rotulador numera las cajas por fuera y apunta lo que hay dentro en una lista

Puedes apuntarlo en un papel, en tu ordenador o en alguna aplicación del teléfono móvil. De esta manera sabrás lo que hay dentro de cada caja dentro de 6 meses y podrás seleccionar lo que quieres localizar cuando vayas a sacar las cosas de tu trastero.

Estos son los mejores consejos que te podemos dar para que te encuentres tu ropa en el mismo estado en el que la guardaste.

