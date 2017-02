Málaga Data Center, la empresa que aloja el equipamiento de grandes empresas del sector IT en la ciudad

Hace ya cinco años que Cogent Communications, una de las operadoras más importantes del mundo, apostó por Málaga para expandir su negocio. Para dar cabida a este gigante tecnológico nació Málaga Data Center, un centro neutro de datos fundado por dos empresarios daneses cuya función es garantizar la estabilidad y seguridad de las empresas que se alojan en sus instalaciones, ofreciendo conectividad de gran calidad.

La excelencia del servicio y su apuesta por el trabajo bien hecho, ha llevado a otras operadoras tecnológicas a instalarse en este centro de datos, que se ha convertido en uno de los más importantes, responsable de gran parte del tráfico de Internet de Málaga.

Jesús Langa, Director Comercial de la empresa, nos aclara en esta entrevista qué es un Centro de Datos y qué hacen en el día a día.

Buenas Jesús, ¿nos puedes explicar cuál es la función de un centro de datos?

Un centro de datos es una zona con fuertes medidas de seguridad y protección frente a desastres en el cual las empresas depositan toda su infraestructura para que esté siempre disponible y funcionando. Cuando te decides a mover todo el equipamiento a un centro de datos, estás ganando en tranquilidad y ahorrando en costes, ya que mantener tu propia sala y equipamiento a la larga sale mucho más caro y problemático.

¿Y qué significa el término ‘Neutro’ exactamente?

Ser neutro es un plus para los clientes y para las operadoras en general, ya que no obligamos a contratar la conectividad con nosotros. Además, para las operadoras es un aliciente puesto que pueden vender sus servicios en un entorno con garantía de excelencia.

Cuando decís que gran parte del tráfico de Internet de Málaga pasa por vuestro centro de datos, ¿no es exageración?

¡Para nada! La mayoría de operadoras locales de Málaga están instaladas en nuestra empresa. Tenemos una troncal de fibra que va desde nuestro centro de datos hasta Manilva, otra que va hacia la zona de la Axarquía, y estamos preparando otra hacia el Parque Tecnológico de Málaga, con lo que muchas empresas y operadoras podrán contratar nuestros servicios y ofrecerlos a sus clientes finales. Además casi todas las operadoras Wimax de Málaga están instaladas también aquí. Por tanto, aunque los clientes finales no son directamente nuestros, si lo son de nuestros clientes y todo ese tráfico se gestiona en Málaga Data Center.

¿Ofrecéis servicios de Hosting, nube, Vozip, etc.?

Nuestra filosofía es no competir contra nuestros clientes. No veríamos lógico dar servicios que ya están dando ellos y que les supongamos una competencia, que a su vez sería desleal porque partiríamos con cierta ventaja económica. Solo ofrecemos lo que se conoce como Housing. Lo que hacemos cuando alguien nos requiere estos servicios es pasárselos directamente a nuestros clientes, si ellos crecen es bueno para nosotros también.

¿Es más barato tener mi equipamiento en Málaga Data Center que en mi oficina?

Infinitamente más. Para empezar, externalizar es la mejor solución para crecer rápidamente. La luz y la conectividad son mucho más baratas en Málaga Data Center.

Por otro lado imagínate que tienes cortes de luz o de Internet en tu oficina y tu servidor está caído durante varias horas, ¿sabes el daño de imagen y económico que le haría eso a tu empresa? El ahorro no es solo en costes económicos.

¿Tenéis previsto ampliar vuestras instalaciones?

Estamos en ello. Inicialmente abrimos nuestras instalaciones con 50 racks y ya los tenemos completos. Esto demuestra que ha habido una gran aceptación, no esperábamos llenarlos tan rápido. La ampliación albergará unos 60 racks nuevos y su construcción está prevista en los próximos meses.

¿Cómo es que no se ha oído hablar de vosotros siendo tan importantes para el sector tecnológico?

Un centro de datos es la base de toda infraestructura tecnológica. Los que son del sector IT nos conocen bien, de hecho somos uno de los centros de datos más importantes de España y prueba de ello es que tenemos a las operadoras más importantes del país y una de las más importantes a nivel mundial. Aun así no nos hemos publicitado demasiado ya que el pasar desapercibidos también es un plus de seguridad.

Málaga Data Center

Calle Eduardo Queipo de Llano Caballero 57-59.

Polígono Industrial Guadalhorce.

29004, Málaga

www.malagadatacenter.com