Seis situaciones en las que necesitarás un trastero, y lo sabes…

Una vez conocidos los 5 barreras que hacen reticente el alquiler de un trastero, después os contamos los 5 motivos en los que un trastero te puede hacer la vida más fácil. En esta noticia vamos a desgranar las 6 situaciones en las que necesitará un trastero. Son los siguientes

1.Cuando acabas de tener un hijo

De repente la llegada de un hijo te cambia la vida, es una alegría inmensa, es el fruto de vuestro amor…, pero también es una fuente de dolores de cabeza ya que la casa se te llena de cosas que antes no estaban: carritos, cunas, cambiador, moisés, cojín de lactancia, parque, la trona, etc. El bebé es lo primero y vuestras cosas que no sean imprescindibles pasan a un segundo plano. Entonces la falta de espacio es una realidad en vuestra casa.

2.Cuando practicas deportes de temporada o necesitas guardar material deportivo

Si practicas deportes como el esquí o el golf, evidentemente habrá temporadas en los que tendrás que guardar tu material deportivo. Son equipos que ocupan mucho espacio, un espacio del que, por desgracia, muchos no disponemos en casa. Esta necesidad de espacio es aún mayor si los deportes que practicamos están relacionados por ejemplo con el mar y las olas: surf, kite, kayak, paddle surf… Todos ellos necesitan equipamientos de grandes dimensiones: tablas, piragüas, cometas… O material de escalada con cuerdas de metros…, y, a no ser que quepan en nuestro garaje, se nos vuelven verdaderamente difíciles de guardar.

3.Cuando te mudas

La palabra mudanza provoca malestar a más de uno: recoger, empaquetar, clasificar, transportar… Es por ello que en nuestro último artículo os contamos las 5 ventajas de alquilar un trastero en una gran instalación y no en un “localito” con trasteros de barrio

4.Cuando vas a hacer obras en casa

Una vez decidida la reforma a llevar a cabo, el siguiente paso es respirar profundamente y empezar a despejar habitaciones y mover mobiliario. Y aquí empiezan a venir los problemas: por mucho que tapes los muebles, por mucho plástico que uses para cubrir los cuadros o los libros, sí o sí terminan llenos de polvo, igual que el resto de la casa. Y en el caso de los muebles es bastante más peliagudo, ya que el polvo se cuela por las juntas de los cajones, las puertas abatibles… Casi imposibles de limpiar completamente si no es desmontándolos.

5.Cuando tienes una tienda online

El no disponer de tienda física evidentemente abarata la inversión inicial, pero pronto surgirán los problemas relacionados con el almacenaje de mercancía o la recepción de pedidos: ¿Dónde puedo almacenar mi stock si mi casa se me ha quedado pequeña? ¿Qué pasa si recibimos una devolución mientras estamos fuera? ¿Dónde puedo mantener esa reunión comercial tan importante? ¿En casa?

De pronto, eres consciente de que, afortunadamente, necesitas más espacio. Y no sólo para almacenar stock, sino también un espacio de trabajo. Busca un centro de trasteros que te facilite lo siguiente: que te ofrezca almacenes del tamaño que necesites para no tener problemas en picos de stock, que tenga oficina de alquiler y que te recepcione tus mercancías enviando o recogiendo por ti los envíos que recibas.

6.Cuando la documentación de tu oficina te ocupa mucho espacio

Nuestras oficinas están repletas de documentación que no utilizamos o que la ley nos obliga guardar. Arquitectos con planos enormes que no hacen más que ocupar espacio, o abogados y contables cuyo volumen de trabajo genera un cada vez mayor caudal de información. Al final, habitaciones y pasillos llenos de jurisprudencia o de libros de contabilidad que se deben guardar durante años. Además, en materia contable, existe una obligación del Código de Comercio que nos obliga a guardar todo tipo de documentación durante años.

