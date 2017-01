Las joyerías sacan brillo a su negocio tras cerrar el año con una subida del 3,4%

El negocio de las joyerías va recuperando poco a poco su brillo después de la depresión de la crisis. En concreto, las ventas minoristas del sector en toda España se situaron el año pasado en 1.650 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,4%, según el informe dado a conocer recientemente por DBK (Informa). «Las previsiones de mantenimiento del incremento del consumo privado permiten anticipar que las ventas mantendrán a corto y medio plazo la trayectoria ascendente», añade el informe, que cifra en un 3% el crecimiento previsto del mercado en 2017, hasta alcanzar los 1.700 millones.

En Málaga no hay datos exactos, aunque la impresión general no es mala. «Parece que este año ha sido un año de transición, donde se ha mantenido una estabilidad en las cifras de venta con respecto al año anterior y se ha parado el descenso. A nivel general, la provincia de Málaga parece beneficiarse de ser de las más dinámicas a nivel económico, y ayudado por el turismo, el 2016 ha sido un poco mejor que los anteriores, y con mejor comportamiento que el resto de provincias andaluzas, aunque aún con cifras moderadas», opina Mariano Soler, secretario general de la Federación Andaluza de Joyeros, Plateros, Relojeros y Bisuteros, que tiene su sede en la capital de la Costa del Sol.

El comportamiento favorable del consumo privado y los buenos números del sector turístico explican la mejora de un mercado que se vio especialmente golpeado por la crisis. En este sentido, Mariano Soler señala que, como cualquier otro artículo no vital, las ventas bajaron notablemente esos años, pero, al mismo tiempo, el sector se convirtió en una «gran fuente ingresos» para las familias, gracias a los establecimientos de compraventa de metales preciosos. Muchos profesionales insisten en la idea de que comprar estos productos debe verse no como un gasto, sino como una inversión. «Es raro que una joya pierda valor. Al contrario, se puede revalorizar», incide Francisco Martín, un joyero con años de experiencia y para el que la crisis todavía no ha terminado. «Se nota sobre todo en que la gente pregunta directamente por los artículos más económicos».

Los datos 1.650 millones de euros. El total de las ventas de las joyerías españolas en 2016, según DBK. 3% es lo que se espera que crezca el sector este año en el ámbito nacional. 900 son aproximadamente los negocios que se dedican al sector en la provincia de Málaga, entre comercios minoristas, mayoristas y fabricantes.

Según la Federación Andaluza de Joyeros, en la provincia hay cerca de 900 empresas que se dedican a esta actividad entre comercios minoristas, mayoristas y fabricantes. De ellos, más de medio millar son locales de venta al público. «Málaga no es, en general, especialista en fabricación de joyería, como por ejemplo lo es nuestra vecina provincia de Córdoba», indica Mariano Soler, que añade que, no obstante, «sí que existe una tradición de pequeños artesanos y manufacturas autónomas con creaciones muy apreciadas por el público y que, normalmente, se combinan con el propio establecimiento minorista». Puerto Banús y el Centro Histórico de Málaga son los puntos de mayor concentración de estos negocios, aunque los establecimientos independientes que quedan son cada vez menos por el elevado precio de los alquileres y la presión de las grandes cadenas. La exportación se ha convertido en una buena salida para algunos negocios. Según datos de la agencia Extenda, las ventas al exterior de las joyerías andaluzas crecieron en 2015 un 79%, lideradas claramente por Córdoba con 77 millones de euros. La segunda provincia fue Málaga, con unas ventas de 11,7 millones.