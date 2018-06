Dimas Gimeno impugna en los tribunales su cese como presidente de El Corte Inglés

madrid. La batalla en la cúpula de El Corte Inglés se traslada a los tribunales. Así, el expresidente de la compañía, Dimas Gimeno, impugnó ayer en los tribunales la decisión tomada por el consejo de administración de cesarle y nombrar en su lugar a Jesús Nuño de la Rosa. En concreto, Gimeno solicitó la suspensión cautelar de la medida adoptada el pasado 14 de junio en una reunión extraordinaria argumentando en su demanda que su destitución debe considerarse «nula» en base a la Ley de Sociedades de capital y los estatutos del gigante de la distribución.

Según la interpretación de Gimeno, ese consejo sólo podía haber sido convocado por él mismo en su condición de presidente (no acudió a la cita al no reconocerla) y no por el secretario del consejo a petición de otros accionistas. De hecho, Gimeno fue cesado con el voto afirmativo de ocho de los diez consejeros. Tan solo el jeque catarí Al Thani, que controla un 10% de la corporación, se abstuvo.

En cualquier caso, con este movimiento queda claro que la paz en El Corte Inglés está lejos de alcanzarse. El bando contrario a Gimeno y liderado por las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil -hijas del expresidente Isidoro Álvarez- tenía intención de llegar a la junta de accionistas de finales de agosto con los tambores de guerra silenciados. Sin embargo, parece evidente que no lo conseguirán.